YouTube Shorts: Download der Kurzvideos

Auch die YouTube-Shorts lassen sich mit den richtigen Tools ganz einfach herunterladen, um sich die Memes, Comedy-Clips und Kurzanleitungen für die Offline-Nutzung abzuspeichern. Wie das genau am Handy per Browser und am Mobilgerät funktioniert, erfahrt ihr hier.

Am Handy: YT-Shorts downloaden

Um am Smartphone oder Tablet ein YouTube-Short herunterzuladen, geht ihr einfach wie folgt vor:

Öffnet das YouTube-Short, das ihr herunterladen wollt, tippt auf das „Teilen“-Symbol (Pfeil nach rechts) und wählt „Link kopieren“ aus dem Menü aus. Öffnet euren Browser (z.B. Chrome oder Safari) und ruft die Webseite „cobalt.tools“ auf. Haltet beim Eingabefeld gedrückt und wählt dann „Einfügen“ aus, um den in der Zwischenablage gespeicherten Link hier einzufügen. Drückt abschließend auf Enter oder das Spitzzeichen „»“. Das Video wird direkt in der bestmöglichen Qualität auf eurem Mobilgerät heruntergeladen. Ihr findet es für gewöhnlich in eurer Galerie- oder Foto-App unter den Downloads.

Am PC: YouTube-Shorts herunterladen

Am PC könnt ihr die YouTube-Shorts direkt über den Browser herunterladen. Folgt dafür einfach diesen Schritten:

Öffnet das YouTube-Short, das ihr herunterladen wollt, und kopiert die URL aus der Adresszeile eures Browsers. Öffnet einen neuen Tab in eurem Browser, gebt „cobalt.tools“ in die Adresszeile ein und drückt Enter. Fügt die kopierte URL in das Eingabefeld ein, klickt rechts daneben auf das Spitzzeichen „»“ oder drückt Enter. Das Video wird direkt in der bestmöglichen Qualität heruntergeladen und in eurem Download-Ordner des PCs abgespeichert.

Bei uns erfahrt ihr auch, welches die besten YouTube-Downloader sind, wie ihr ganze Playlisten von YouTube herunterladen könnt und wie ihr die Videos direkt in MP3-Dateien umwandeln könnt. Und wisst ihr eigentlich, welches das allererste Video auf YouTube war?

