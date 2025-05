Beliebter als One Piece: Trash-Anime erobert Crunchyroll – muss jetzt sogar Solo Leveling bangen?

The Beginning After the End | Trailer

Dieser verhasste Anime lässt jetzt sogar One Piece hinter sich!

The Beginning After the End erreicht Platz 2

Ein Blick auf die aktuellen Charts bei Crunchyroll offenbart eine Überraschung: Der Anime The Beginning After the End befindet sich auf dem zweiten Platz. Damit ist der viel kritisierte Isekai derzeit beliebter als One Piece, Dragon Ball oder auch Shangri-La Frontier.

Das ist bemerkenswert, immerhin wird The Beginning After the End bereits seit Wochen mit negativen Wertungen und Rezensionen überschüttet. Die Community hat kurz nach der ersten Folge sogar eine Petition gestartet, um den Anime nochmal komplett neu zu machen.

Kein Wunder also, dass TBATE auf Seiten wie MyAnimeList nur einen bescheidenen Score von 5,25 von 10 möglichen Punkten vorweisen kann. Hauptkritikpunkt sind die schlechten Animationen, die im Netz für viel Spot und Unverständnis sorgen. In diesem Zusammenhang wird oft von einer Diashow oder Powerpräsentation gesprochen. Ein User schreibt zum Beispiel:

Ein solider Kandidat für die schlechteste Adaption des Jahrhunderts. Wenn jemand also eine Blaupause braucht, wie man es nicht machen sollte, dann sollte er sich das hier anschauen! (Quelle: shezario auf MAL

Internet-Phänomen hilft Anime nach ganz oben

Aber aller Kritik zum Trotz hat der Anime eine großer Zuschauerschaft. Anders lässt sich die hohe Positionierung in den Chrunchyroll-Charts nicht erklären – immerhin steht der Titel jetzt direkt neben Hype-Anime Solo Leveling. Vielleicht kommt The Beginning After the End dabei aber auch ein anderes Internet-Phänomen zu Hilfe: Hate Watching. Dabei wird eine Serie aktiv geschaut, nur um sie im Anschluss zu kritisieren. Das könnte auch hier der Fall sein.

Es wird spannend, zu sehen sein, ob der Anime seine Position halten kann. Bisher sind sieben Folgen erschienen. Ein paar Wochen wird The Beginning After the End die Anime-Community also noch begleiten und wer weiß, vielleicht ist bei dieser Popularität ja sogar eine zweite Staffel drin.