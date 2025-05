Spotify: Kann man den Erstellen-Button entfernen?

In der Spotify-App sieht man plötzlich in der Menüleiste unten ganz rechts einen „Erstellen“-Button. Vor allem regelmäßige Nutzer fühlen sich durch den Button gestört, schließlich befand sich an der Position bislang der Einstieg in die „Bibliothek“. Kann man den Erstellen-Button in der Spotify-App entfernen?

Spotify: Erstellen-Button ausblenden?

Die Taste hat ein großes „Plus“-Symbol. Schnelle Nutzer landen nun versehentlich in dem Bereich, obwohl sie ihre Bibliothek öffnen wollten. Die neue Funktion wurde plötzlich mit einem Update eingeführt. Wie bei den meisten neuen Features in anderen Apps hat man auch bei Spotify keine Gnade mit den Nutzern. Es gibt keine Möglichkeit, den „Erstellen“-Button auszublenden oder zu entfernen. Wer sich dadurch gestört fühlt, kann die Spotify-App entfernen und eine alte Version installieren. Das ist jedoch nur ein Umweg, der zu Problemen führen kann. Alte App-Versionen werden schließlich von den Entwicklern nicht gepflegt und es kann vorkommen, dass diese Versionen gar nicht oder nur fehlerhaft funktionieren.

„Erstellen“ in Spotify: Das steckt dahinter

Der „Erstellen“-Button führt keine neuen Funktionen in Spotify ein. Stattdessen ist es lediglich ein neuer Einstieg in bislang bekannte Optionen. Man kann darüber schnell

Man kann dem Spotify-Support zwar eine Mitteilung schreiben und Feedback zur neuen Funktion geben (das geht hier). Ob das allerdings umgesetzt wird, ist eher unwahrscheinlich. Für Nutzer in den USA wurde die Benutzeroberfläche bereits im vergangenen Jahr geändert, Mitte Mai 2025 trifft es auch deutsche Nutzer der Musik-Streaming-Plattform.