„Dept. Q“-Ende erklärt: So steht es am Schluss um Carl Mørck

Am 29. Mai 2025 startete „Dept. Q“ rund um Ermittler Carl Mørck bei Netflix. Bei uns erfahrt ihr nähere Details zum Ende der ersten Staffel.

Ein Cold Case wird aufgedeckt

Die Buchreihe von Jussi Adler-Olsen rund um das Sonderdezernat Q und Carl Mørck hat bereits ihr Ende gefunden. Bei Netflix startete Ende Mai die neue Thriller-Serie „Dept. Q“, welche die Geschehnisse des ersten Buches „Erbarmen“ (auf Amazon ansehen) thematisiert. Konkret geht es um einen Vermisstenfall, der bereits mehrere Jahre in der Vergangenheit liegt.

Streaming-Start: 29.05.2025

Genre: Drama, Krimi, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

„Cold Cases“ sind das zentrale Aufgabengebiet der Abteilung Q. Zwischen der Geschichte im Buch und der Serie bestehen gewisse Unterschiede, wobei es auch einige Gemeinsamkeiten gibt. Fans der Bücher entdecken also bereits Bekanntes und stoßen auf künstlerische wie erzählerische Anpassungen. Was genau am Ende der ersten Staffel aber passiert, fassen wir noch einmal für euch zusammen.

ACHTUNG: In den folgenden Absätzen befinden sich massive Spoiler zum ersten Staffelfinale von „Dept. Q“!

Ihr wollt wissen, welchen Tonus die Netflix-Serie „Dept. Q“ anschlägt? Unsere Kollegen bei Desired halten den Staffel-Trailer für euch bereit.

Wie kam es zur Entführung von Merrit?

Der erste Fall des Sonderdezernats Q und Carl Mørck (Matthew Goode) handelt von Merrit Lingards (Chloe Pirrie) Entführung. Die Staatsanwältin verschwand vor vier Jahren, doch schnell zeigt sich, dass sie noch lebt.

Ihre Entführer sperrten sie in eine Druckluftkammer, wo sie seitdem alleine zu überleben versucht. Im Buch wie im Film muss sie für ihre Befreiung lediglich eine Frage beantworten: Sie soll sagen, weshalb sie entführt wurde.

Entführt hat sie ein Mann namens Lyle Jennings (Kyle Alexander) und seine Mutter Ailsa Jennings. Allerdings hat die Tat nichts mit Merrits Arbeit als Staatsanwältin zu tun. Was also war passiert?

In jungen Jahren war Merrit mit Harry Jennings liiert, dem Bruder von Lyle. Harry und Merrit wollten gemeinsam durchbrennen und ein neues Leben beginnen. Zu diesem Zweck wollte Harry in das Haus von Merrit Lingards Familie einbrechen und Reichtümer in Form von Schmuck entwenden.

Allerdings rechnete er nicht mit Merrits Bruder William, der zugegen war und während des Einbruchs beinahe zu Tode verprügelt wurde. Anschließend starb Harry auf der Flucht vor der Polizei und verlor sein Leben. Allerdings führte Harry den Einbruch nicht alleine durch.

Warum entführt Lyle die Staatsanwältin Merrit Lingard?

Lyle, Harrys Bruder, war ebenfalls zugegen und am Ende war auch er es, der William fast tötete. Lyle aber überlebte und er sowie seine Mutter litten schwer unter dem Tod des Bruders und Sohnes. Dazu sei gesagt, dass Lyle bereits in seiner Jugend extrem auffälliges wie gewalttätiges Verhalten zeigte und auch in einer Jugendanstalt war.

Dort lernte er einen Journalisten namens Sam Haig kennen, den er als erwachsener Mann wieder trifft und tötet. Gegenüber Merrit gibt er sich als Sam Haig aus, kommt ihr auf diese Weise näher und entführt sie schlussendlich. Es handelt sich also um Akt der Rache. Am Ende finden Carl Mørck und sein Partner Akram Salim (Alexej Manvelov) die Druckluftkammer und auch Merrit.

Überlebt Merrit ihre jahrelange Tortur?

Tatsächlich schaffen es Mørck und Akram, Merrit lebend zu retten. Da sie jedoch jahrelang unter enormen Druck leben musste, kann Merrit lediglich innerhalb einer Dekompressionskammer ihr Gefängnis verlassen. Lyle wird von Akram erschossen, seine Mutter Aisle setzt ihrem Leben auf der Flucht letztendlich selbst ein Ende. Doch einige Fragen bleiben unbeantwortet.

Carls Partner Akram Salim hat eine gewisse Vergangenheit, über die bisher sehr wenig bekannt ist. Darüber hinaus wird auf Mørck und zwei seiner Kollegen zu Beginn der Serie geschossen, doch bislang ist nicht klar, wer das genau war. All diesen Fragen gehen die Bücher natürlich auf den Grund und es bleibt zu hoffen, dass Netflix eine zweite Staffel in Auftrag gibt.