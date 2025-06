Aktuell auf Netflix: Fans von Jussi Adler-Olsen schauen diese düstere Thriller-Serie

Vor allem skandinavische Thriller-Serien haben es euch angetan? Dann freut euch auf den Start einer Netflix-Serie, die auf einer düsteren Buchreihe basiert.

Skandinavische Thriller überzeugen

In der Regel lässt sich alleine vom Stil sowie der Atmosphäre einer Thriller-Serie oft deren Herkunft erahnen. Das ist besonders bei skandinavischen Serien der Fall, denn jene sind meist trist und melancholisch gehalten. Bei „Dept. Q“ handelt es sich zwar um eine britische Produktion, die im schottischen Edinburgh spielt – doch die Geschichte stammt aus der Feder des bekannten dänischen Autors Jussi Adler-Olsen.

Am Donnerstag, 29. Mai 2025 startet die Serie beim Streaming-Dienst Netflix, nachdem einige Bücher der Reihe bereits in den letzten Jahren verfilmt wurden. Mit der Serie legt Netflix also einen filmischen Neustart hin.



„Dept. Q“ im Stream Streaming-Start: 29.05.2025

Genre: Drama, Krimi, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Worum geht es in „Dept. Q“?

Vielleicht kennt ihr bereits die Buchreihe rund um den außergewöhnlichen Ermittler „Carl Mørck“ des Autors Jussi Adler-Olsen? Um jenen Mørck geht es nämlich, denn er erhält die leitende Funktion des neuen Sonderdezernats Q, das sich speziell um „Cold Cases“ kümmern soll.

Dass es sich bei Mørck um keine einfache Person handelt, stellt sich ziemlich schnell heraus, weswegen er vielen Leuten aus seinem Kollegium ein Dorn im Auge ist. Desired.de verschafft euch im offiziellen Trailer einen guten Ersteindruck zur bald startenden Thriller-Serie „Dept. Q.“.

Für wen ist „Dept. Q“ geeignet?

Nicht zuletzt sorgt gerade Mørck mit seiner außergewöhnlichen und sehr eigenen Art für einen gewissen Witz, wie es auch schon beim ersten Buch „Erbarmen“ der Fall war. Das lockert die Stimmung insgesamt zuweilen auf, da es grundsätzlich um dunkle wie grausame Fälle geht, weswegen die Serie vor allem für euch geeignet ist, wenn ihr mit solchen Themen gut klarkommt.

Auf welche Darsteller dürft ihr euch freuen?

Als Hauptdarsteller ist Matthew Goode dabei, der die Rolle von Carl Mørck übernimmt und den ihr unter anderem aus der Serie „A Discovery of Witches“ oder dem Film „The Imitation Game“ kennen könntet. Ebenfalls dabei sind Kelly Macdonald („No Country for Old Man“) und Leah Byrne („Nightsleeper“).

Der Serienmacher Scott Frank ist durch seine erfolgreiche Arbeit an „Das Damengambit“ mit Anya Taylor-Joy ebenfalls kein Unbekannter.

