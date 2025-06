Keine Lust auf Kino? Der beste Film des Jahres ist ab jetzt im Stream bei Amazon und Co.

Gerade noch im Kino und jetzt schon bei Amazon im Stream: Am blutigen Vampirfilm Sinners führt dieses Jahr kein Weg vorbei.

Kino-Hit Sinners ab jetzt im Stream bei Amazon

Obwohl Sinners, in Deutschland auch als Blood & Sinners bekannt, aktuell noch im Kino läuft, könnt ihr euch den gefeierten Vampirfilm jetzt auch schon zuhause ansehen. Amazon, Apple und Co. bieten die digitale Version von Sinners ab sofort zum Leihen oder Kauf an:

Kostenpunkt für die UHD-Variante 15,99 Euro (Leihen) oder 19,99 Euro (Kauf). Alternativ könnt ihr natürlich auch warten, bis die Ausleihgebühr auf 4,99 Euro sinkt – das wird allerdings noch einige Wochen / Monate dauern. Dank Überlänge kostet ein Kinoticket auch ungefähr das gleiche wie die momentane Ausleihgebühr. Die Wahl bleibt euch überlassen.

Nur ignorieren solltet ihr das Werk als Filmfans nicht. Sinners wird bereits seit seinem Release Mitte April frenetisch gefeiert. Die Pressestimmen sind sogar so positiv, dass der düstere Streifen bereits als der beste Film des Jahres bezeichnet wird. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes sind von 357 Kritiken 97 Prozent positiv. Der User-Score ist mit 96 Prozent Zufriedenheit ähnlich hoch. Das hat in diesem Jahr noch kein anderer Film geschafft.

Das müsst ihr über Blood & Sinners wissen

Sinners handelt von zwei Brüdern (beide gespielt von Michael B. Jordan), die in ihrer Heimatstadt eine Bar aufmachen, um dort mit der örtlichen Community ausgiebig zu feiern. Die Stimmung kippt, als ein unheimlicher Mann um Einlass bittet. Für einen Ersteindruck könnt ihr euch hier den offiziellen Trailer ansehen:

Blood and Sinners - Trailer Deutsch

Sinners ist richtig gut, aber... Ich habe Sinners im Kino gesehen und bin hin- und hergerissen. Der Film von Ryan Coogler (Black Panther) hat eine irre Energie, einen fantastischen Michael B. Jordan in einer Doppelrolle und wird im Finale richtig schön blutig. Trotzdem würde ich dem allgemeinen Tenor stellenweise widersprechen: Sinners ist großartig gefilmt, toll gespielt und echt unterhaltsam, aber ist es auch der beste Film der letzten Jahre, wie oft gesagt wird? Nein, und trotzdem würde ich Sinners jederzeit empfehlen. Daniel Boldt

