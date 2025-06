Unter 22 Euro: Amazon verkauft eine Steckdosenleiste, die vier Fliegen mit einer Klappe schlägt

Das Kabelchaos unter dem Schreibtisch nervt gewaltig und nachts wird jedes herumliegende Kabel zur Stolperfalle? Bei Amazon gibt es jetzt eine praktische Lösung: Eine Ecksteckdosenleiste für nur 21,78 Euro, die acht Geräte mit Strom versorgt und dank integrierter Beleuchtung auch noch für bessere Sicht im Dunkeln sorgt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Steckdosenleiste mit dreieckigem 90-Grad-Design ist für 21,78 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) bei Amazon erhältlich. Normalerweise zahlt ihr 6 Euro mehr. Für Prime-Kunden entfallen außerdem die Versandkosten. Die Mehrfachsteckdose packt verschiedene Alltagsärgernisse auf einmal an: Sie schafft Strom- und USB-Anschlüsse genau dort, wo man sie braucht, ist platzsparend und fungiert gleichzeitig als nützliche Orientierungshilfe bei Dunkelheit.

Steckdosenleiste Mit 4 Steckdosen, 4 USB-Ports und integriertem Nachtlicht. Dank 90-Grad-Design perfekt für Ecken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.06.2025 09:11 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die Steckdosenleiste bei Amazon?

Bewohner kleiner Apartments oder WG-Zimmer, die jede Ecke optimal nutzen müssen

Technikfans mit mehreren USB-betriebenen Geräten, die eine zentralisierte Ladelösung suchen

Nutzer mit vielen leistungsstarken Elektrogeräten, die separate Steckdosenleisten benötigen

Die kompakte Steckdosenleiste bringt mit ihrem dreieckigen 90-Grad-Design Strom genau dorthin, wo er oft am dringendsten benötigt wird: in die Ecken von Räumen. Während herkömmliche Steckdosenleisten viel Platz an Wänden beanspruchen, nutzt dieses Modell den Raum in Wandecken, unter Schreibtischen oder neben Sofas optimal aus. In kleinen Wohnungen oder Studentenzimmern ist dieser Platzgewinn Gold wert – die Leiste verschwindet praktisch in der Ecke, während ihre Anschlüsse leicht zugänglich bleiben.

Mit insgesamt 8 Anschlussmöglichkeiten bietet die Mehrfachsteckdose eine große Flexibilität: Vier herkömmliche Steckdosen mit einer Gesamtleistung von 3.680 Watt liefern ausreichend Kapazität für stärkere Verbraucher wie Computer oder Küchengeräte. Drei USB-Ports – davon zwei moderne USB-C-Anschlüsse – laden Smartphones und Tablets bis zu 40 Prozent schneller als über die klassische USB-A-Verbindung. So können morgens Laptop, Smartphone, Kopfhörer, Monitor, Tischlampe und Drucker mit Strom versorgt werden, ohne dass zusätzliche Adapter nötig sind.

Anzeige

Besonders durchdacht ist die Integration eines LED-Nachtlichts, das über einen separaten Schalter verfügt. Es spendet dezente Orientierung im Dunkeln – ideal für Nachttische oder den Flur.

Amazon-Kunden Optik und Funktionalität

Auf Amazon sind die Käufer sehr zufrieden und vergeben durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen für die Steckdosenleiste. Besonders gelobt wird die Anschlussvielfalt sowie die Optik, viele Kunden verwenden die Leiste in ihrer Küche.

Steckdosenleiste Mit 4 Steckdosen, 4 USB-Ports und integriertem Nachtlicht. Dank 90-Grad-Design perfekt für Ecken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.06.2025 09:11 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.