Star Trek Strange New Worlds Staffel 3: Wann und wo gibt es die Fortsetzung?

Mit Staffel 3 von „Star Trek: Strange New Worlds“ soll die Serie neue Höhen erreichen. Wann und wo ihr die Fortsetzung der Abenteuer von Captain Pike und der Crew der USS-Enterprise (NCC-1701) sehen könnt und worum es geht, erfahrt ihr hier.

Release von „Strange New Worlds“ Staffel 3

Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel werden ab dem 17. Juli 2025 bei Paramount+ im Stream verfügbar sein. Die weiteren 8 Folgen erscheinen dann wie bei der vorherigen Staffel im wöchentlichen Rhythmus bei dem Streamingdienst. Einen ersten Einblick in eine der neuen Episoden seht ihr hier in der OV:

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel wurden Ende Mai 2024 abgeschlossen, wie Anson Mount, welcher in der Serie Captain Pike spielt, bei X (ehemals Twitter) mitteilte:

Eine vierte Staffel mit nochmals 10 Folgen ist bereits in Arbeit. Die Dreharbeiten haben dafür am 3. März 2025 begonnen.

Worum wird es in Staffel 3 gehen?

Die dritte Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ verspricht, einige spannende Entwicklungen in den Beziehungen der Hauptcharaktere zu zeigen. Paul Wesley, welcher James T. Kirk in der Serie verkörpert, verriet in einem Interview mit ScreenRant, dass die Freundschaft zwischen Kirk und Spock in dieser Staffel stärker in den Vordergrund rücken wird. Wesley beschreibt die kommenden Ereignisse als „unglaublich“ und betont:

„Es ist wie ein sich langsam entfachendes Feuer. Es soll nicht direkt alles offengelegt werden. Weil diese Freundschaft so wichtig für die Serie ist, ist es ist schön, wenn die Charaktere sich langsam kennenlernen. Es macht Spaß, immer wieder kleine Andeutungen und Hinweise darauf zu geben, wie verbunden sie sein werden, auch wenn sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Kirk und Spock sind wie Yin und Yang, auf eine gute Weise […] Wir erkunden das in Staffel 3 sehr. Aber wir lassen es bewusst langsam wachsen“ ScreenRant

Anson Mount kündigte in einem Interview mit GoldDerby an, dass Staffel 3 nicht nur durch spannende Handlungsentwicklungen, sondern auch durch technische und erzählerische Innovationen glänzen wird:

„Ich denke, es ist nicht nur eine spannende Staffel, sondern ich denke, es wird einfach – erzählerisch, entwicklungstechnisch, technisch – unsere bisher beste Staffel sein. Das hat viel damit zu tun, dass wir noch größere Sprünge gemacht haben. Die Musical-Episode wird nicht das Verrückteste sein, was wir am Ende dieser Staffel gemacht haben.“ GoldDerby

