Stranger Things: Finale Staffel hat einen großen Haken, der Serienfans sauer macht

Das Finale von Stranger Things hat endlich einen Termin und sorgt damit für reichlich Frust bei Serienfans.

Stranger Things Finale erscheint in drei Teilen

Nach einer dreijährigen Pause soll das große Finale von Mega-Hit Stranger Things Ende des Jahres endlich über die Bühne gehen. Passend dazu hat Netflix nun im Rahmen des Tudum-Events einen ersten Trailer zur fünften Staffel veröffentlicht (siehe ganz oben). Parallel wurde auch das dreiteilige Veröffentlichungsdatum der letzten Folgen enthüllt. Richtig gelesen, Netflix plant die finale Staffel in drei Teilen zu veröffentlichten:

Volume 1 erscheint am 27. November 2025

Volume 2 erscheint am 26. Dezember 2025

Volume 3 erscheint am 01. Januar 2026

Diese Aufteilung sorgt bei Serienfans für viel Missmut, da das Finale ihrer Ansicht nach dadurch unnötig in die Länge gezogen wird. Manch ein User auf X (ehemals Twitter) spricht sogar vom schlimmsten Release-Plan in der TV-Geschichte. Eine Aussage, die mehr als 241.000 Likes erhalten hat (Quelle: @metalplexmovies auf X). Das Vorhaben von Netflix, die Serie über Weihnachten und die Feiertage zu veröffentlichen, wird dabei ebenfalls häufig in den Kommentaren kritisiert.

Zumal Volume 3 lediglich aus einer einzigen Folge besteht. Die Absicht dahinter ist natürlich klar: Netflix will die Fans von Stranger Things möglichst lange binden. Gerade Netflix-Kunden sind es aber in den meisten Fällen gewohnt ihre Staffeln auf einen Schlag zu erhalten, weshalb die Aufspaltung in mehrere Volumes regelmäßig für Unverständnis sorgt. Stranger Things ist zwar nicht die erste Serie, bei der Netflix diese Praktik anwendet, aber für viele User sprengen drei Volumes komplett den Rahmen (Quelle: @koralinadean auf X).

Das Ende der Serie ist längst überfällig Ich kann den Unmut vieler Netflix-Kunden und Serienfans verstehen. Zumal die Veröffentlichungszeiten dank der Zeitverschiebung für deutsche Fans besonders undankbar sind, immerhin gehen die Volumes hierzulande um 2 Uhr Nachts online. Ich muss gleichzeitig aber auch sagen, dass der Hype um die Serie für mich schon mit der vierten Staffel gestorben ist. Die jahrelangen Pausen haben Stranger Things in meinen Augen nicht gutgetan und waren ja auch produktionstechnisch schwierig, da die jungen Darsteller schneller gealtert sind als ihre Rollen. Ich werde mir das Finale natürlich trotzdem ansehen, um mit der Serie abzuschließen, aber damit warte ich schön bis Januar 2026 – dann sind wenigstens alle Folgen verfügbar. Daniel Boldt

