Netflix packt aus: Abo lohnt sich bald wieder, aber dann ist Schluss

Netflix ist immer auf der Suche nach dem nächsten Hit. Vor bald drei Jahren hat der Streaming-Dienst einen echten Mega-Erfolg gelandet. Die südkoreanische Serie Squid Game hat alle Rekorde gebrochen, doch es ist trotzdem bald Schluss. Den Teaser zur neuen Staffel könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Squid Game: Netflix kündigt Fortsetzung und Ende an

Im September 2021 hat Squid Game die Streaming-Welt erobert. Das brutale Drama aus Südkorea ist inzwischen die erfolgreichste Serie, die Netflix jemals hervorgebracht hat. Gegen mehr als 265 Millionen Aufrufen sind selbst Hits wie Wednesday oder Stranger Things chancenlos (Quelle: Netflix).

Anzeige

Fast drei Jahre nach Release der ersten Staffel kündigt Netflix jetzt endlich das Release-Datum der Fortsetzung an. Am 26. Dezember geht es wieder los. Gleichzeitig läutet ein Post auf X (früher Twitter) aber auch das Ende der gesamten Serie ein – und das kommt früher, als ihr vielleicht denkt. Anstelle wieder ein paar Jahre zu pausieren, folgt die dritte Staffel direkt im Jahr 2025 und dann ist Schluss.

Die ikonischen Wachen aus Squid Game sind bestimmt wieder mit von der Partie. (Zuma Wire / IMAGO)

Anzeige

Anzeige

Darum geht es in der zweiten Staffel von Squid Game

In Squid Game müssen eine Gruppe verzweifelter Menschen in vermeintlich unschuldigen Kinderspielen gegeneinander antreten, in denen es allerdings um Leben und Tod geht. Achtung: Ab hier folgen Spoiler für das Ende der ersten Staffel.

Auf Twitter gibt Executive Producer Hwang Dong-hyuk bereits einen Ausblick auf die zweite Staffel. So wird der Hauptcharakter Seong Gi-hun nach seinem Sieg erneut den Spielen beitreten, um sich an den Veranstaltern zu rächen (Quelle: X/Twitter).

Mit dem Ende der dritten Staffel könnten die grausamen Spiele dann tatsächlich ihr Ende finden. Doch keine Sorge. Netflix hat das dystopische Szenario bereits in die echte Welt verfrachtet. Die Reality-Show Squid Game: The Challenge ist im November 2022 auf dem Streaming-Dienst erschienen. Bei so einem Goldesel wird sich Netflix auch weitere Spin-offs sicherlich nicht entgehen lassen.