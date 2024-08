Bloodline Staffel 4: Kommt noch eine Fortsetzung?

Die dritte Staffel von „Bloodline“ wurde 2017 auf Netflix ausgestrahlt. 10 weitere Episoden gönnte Netflix den Zuschauern, bevor sie die Serie abgesetzt haben. Aber ist diese Entscheidung wirklich endgültig? Und warum überhaupt hat die von Kritikern und Zuschauern geschätzte Serie ihr Ende gefunden?

Die Serie Bloodline war die erste Coproduktion von Netflix mit Sony Pictures. Inszeniert wurde in der Serie eine scheinbar heile Fassade, die im Laufe der Episoden mehr und mehr bröckelte. Ausgangspunkt der Geschichte ist das 45-jährige Jubiläum des Hotels der Familie Rayburn. Zu dieser erscheint auch Danny, das schwarze Schaf der Familie, und löst eine ganze Reihe an unschönen Ereignissen aus. Danny stirbt, aber dafür erscheint ein Junge, der behauptet Dannys Sohn zu sein. Im Laufe der Folgen wird ein Geheimnis nach dem anderen offen gelegt.

Bloodline Staffel 3

Kommt eine 4. Staffel von Bloodline?

Bereits im Herbst 2016 gab Netflix zu verstehen, dass es die vierte Staffel nicht mehr geben werde. Konkrete Gründe wurden nicht genannt. Die Serienköpfe Kyle Chandler und Ben Mendelsohn sind unter anderem für den Emmy und die Golden Globes nominiert worden. Durch die Mitarbeit von Todd A. Kessler, der unter anderem schon an den Drehbüchern bei „The Sopranos“ mitarbeitete, konnten auch die Storyline und Dialoge bei Fans und Kritikern punkten.

Bloodline: Warum gibt es keine 4. Staffel?

Da Netflix prinzipiell keine Einschaltquoten veröffentlicht, kann man höchstens spekulieren, ob die Zuschauerzahlen Quoten so schlecht waren, dass Netlix sich gegen die Serie entschieden hat. Zu den teuersten Netflix-Serien zählt Bloodline jedenfalls nicht. Auch Jahre nach dem Ende der Show gibt es keinerlei Lebenszeichen und Indizien dafür, dass es eine Fortsetzung oder Umsetzung in einer anderen Form geben wird, zum Beispiel als Spielfilm. Fans sollten also nicht auf eine Fortsetzung hoffen und müssen sich mit den 3 veröffentlichten Staffel zufrieden geben. Wer ähnlichen Stoff wie Bloodline sucht, sollte auf diese Serien einen Blick werfen:

How to Get Away With Murder (bei Netflix im Abo enthalten)

True Detective (bei WOW im Stream)

Netflix-CEO Reed Hastings hat bereits vor dem Ende der Serie in einem Interview erklärt, dass Netflix in Zukunft mehr Risiken eingehen wolle, wenn es um die Auswahl der Produktion von neuen Serien geht. Es werden also eher grenzgängigere Serien erscheinen, weil man sich trotz höherem Risiko mehr Gewinn und Aufmerksamkeit erhofft. „Tote Mädchen lügen nicht“ hat gezeigt, dass dieses Prinzip funktioniert. Genau diesem Strategiewechsel ist wohl auch Bloodline zum Opfer gefallen. Und zum jetzigen Zeitpunkt sieht es auch nicht danach aus, dass die Serie doch noch mal aufgelegt werden wird.

