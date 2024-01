Marco Polo Staffel 3: Kommt noch eine Fortsetzung?

Im Juli 2017 wurde die zweite Staffel der US-amerikanischen Drama-Serie Marco Polo über Netflix ausgestrahlt. Bis zum Ende des Jahres 2016 mussten Fans allerdings warten, um endgültig zu erfahren, ob und wie es mit der Serie weitergeht. Spoiler: Es sieht für Fans nicht gut aus.

Schon im Dezember 2016 hat Netflix bekannt gegeben, dass es keine dritte Staffel von „Marco Polo“ geben wird. Damit war Marco Polo die erste Original-Serie von Netflix, die nach nur zwei Staffeln offiziell abgesetzt wurde. Die erste Staffel der beliebten Historienumsetzung erschien 2015, nur zwei Jahre später war danach auch schon wieder Schluss. Seitdem gab es keinerlei Bestrebungen, die Abenteuer von Marco Polo neu aufleben zu lassen.

Das Ende von Marco Polo: Gründe warum es Staffel 3 nicht geben wird

In den meisten Fällen wird eine Serie abgesetzt, weil sie die Erwartungen in puncto Einschaltquoten nicht erfüllt. In selteneren Fällen entscheiden sich die Drehbuchschreiber auch bewusst dafür, eine Serie zu Ende gehen lassen. Nach nur zwei Staffeln hätte es auch für Marco Polo noch mehr als genügend inhaltlichen Erzählstoff gegeben. Für Serienfans ist es vor allem unbefriedigend, dass die zweite Staffel mit einigen unbeantworteten Fragen endete.

Da Netflix prinzipiell keine Zuschauerzahlen bekannt gibt, könnte man darüber nur spekulieren, warum die Produktion einer dritten Staffel nicht angegangen wurde. Worüber es aber veröffentlichte Zahlen gibt, sind die Produktionskosten. Die Produktion der ersten Staffel hat Netflix ganze 90 Millionen Dollar gekostet. Variety berichtete zum Beispiel dass ein Set aus 130 Tonnen Kunststoff und 1,6 Tonnen Silikon gebaut worden ist. Selbst die Produktion einiger Game-of-Thrones-Folgen verschlang nicht so viel Budget wie im Fall von Marco Polo.

Marco Polo war ursprünglich keine Netflix-Idee: Der amerikanische Kabelsender Starz, der auch für American Gods verantwortlich ist, bestellte erstmals 2012 eine aus 10 Episoden bestehende erste Staffel. Da sich die Suche nach Drehorten und die Genehmigung zum Drehen an diesen Orten als sehr schwierig und umständlich gestaltete, ließ Starz die Serie fallen. Netflix sah seine Gelegenheit und übernahm – wie sich herausstellen sollte zum Nachteil von Netflix und letztendlich auch für Fans.

Keine 3. Staffel von Marco Polo

Fans dürften all die Gründe ziemlich egal sein – sie wollen einfach nur mehr davon und vor allem wissen, wie es weitergeht. Ein kleines Trostpflaster ist es, sich die vorhandenen Staffeln einfach noch mal anzugucken:

Eine andere Möglichkeit, den Abschiedsschmerz zu lindern, sind Alternativserien – also Serien, die inhaltlich in eine ähnliche Richtung wie Marco Polo gehen. Wir haben an dieser Stelle zwei herausgesucht:

„Da Vinci’s Demons“: Die Serie erzählt die jungen Jahren im Leben des Universalgenies Leonardo Da Vinci. Das Geschehen entfaltete sich in dem narrativen Netz, das durch die drei Pfeiler von Da Vinci, der Familie Medici und dem katholischen Papst aufgespannt wird. „Black Sails“: Entsponnen wird in dieser Serie die Vorgeschichte zum Literaturklassiker Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson (kostenlos bei Freevee streamen). „The Last Kingdom“: Die historische Actionserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bernard Cornwell und spielt zum Ende des 9. Jahrhunderts in England (bei Netflix streamen).

