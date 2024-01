Wednesday legal ohne Abo schauen: Netflix bietet euch jetzt eine Alternative

Netflix hat unzählige Filme, Serien und Dokumentationen im Angebot, darunter befinden sich einige Originale. Zur Freude von Sammlern sind einige davon so erfolgreich, dass sie auf DVD und Blu-ray erscheinen. Auch das Netflix-Original Wednesday gehört in Kürze dazu.

Wednesday: Netflix-Hit erscheint auf Disc

Die Netflix-Bibliothek erscheint unendlich und doch ist es selten, dass der Streaming-Gigant seine Produktionen auf physischen Medien veröffentlicht. Die Serie Wednesday wird aufgrund ihres Erfolges eine von wenigen Ausnahmen sein. Die von Tim Burton produzierte Adaption der populären Addams Family hat sogar Stranger Things als die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten übertroffen (Quelle: Netflix).

Ab dem 26. März 2024 wird die Erfolgsserie deshalb sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray erhältlich sein und tritt damit in große Fußstapfen vorheriger Disc-Veröffentlichungen wie Cobra Kai, House of Cards, Orange is the New Black, The Haunting of Hill House, You, The Sandman und Stranger Things (Quellen: What's On Netflix/What's On Netflix).

Die Verfügbarkeit von Bonusinhalten für die DVD- und Blu-ray-Versionen von Wednesday ist bisher unklar. Dennoch steht fest, dass alle acht Episoden der ersten Staffel in den Disc-Versionen enthalten sein werden. Durch den Erwerb der physischen Kopien könnt ihr euch diese dauerhaft sichern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Netflix im Laufe der Zeit Inhalte für neue Produktionen weichen müssen.

Auch unser Redakteur Felix Gräber ist begeistert von der Serie:

Worum geht es in Wednesday?

Die 2022 auf Netflix gestartete Serie konzentriert sich auf das titelgebende Addams-Familienmitglied, gespielt von Jenna Ortega. Die Handlung folgt der Teenagerin Wednesday, die nach dem Schulverweis auf eine Privatschule für monströse Ausgestoßene geschickt wird. Dort muss sie mit ihren neu entdeckten übersinnlichen Fähigkeiten zurechtkommen und einen Mordfall lösen.

In der Vergangenheit hat Netflix bereits eine zweite Staffel offiziell angekündigt, ein Release-Fenster ist allerdings noch nicht bekannt.

Mit einem Trailer hat Netflix die zweite Staffel angekündigt:

Wednesday | Ankündigung – Staffel 2

