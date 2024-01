Netflix schlägt zurück: Jeder will ab sofort diese Serie sehen

In letzter Zeit konnte Netflix mit keiner Serie den Thron der Streaming-Charts für sich beanspruchen, doch jetzt schlägt der Anbieter zurück. Dies gelingt dann überraschenderweise aber keiner amerikanischen, sondern mit „Fool Me Once“ einer britischen Produktion. Doch wer wird jetzt auf Platz 2 dadurch zurückgedrängt?

Was schauen die Leute? Aufschluss darüber verschafft ein Blick auf die aktuellen US-amerikanischen Streaming-Charts. Die derzeit meistgesehene Serie stammt dieses Mal von Netflix. Mit „Fool Me Once“ legt der Streaming-Dienst einen Überraschungshit hin und verweist „Reacher“ von Amazon Prime Video auf den zweiten Platz (Quelle: Reelgood).

Netflix ist derzeit die Nummer 1 bei den Serien. (Bildquelle: Reelgood)

Netflix holt sich 1. Platz mit neuer Mini-Serie

Hierzulande verwendet Netflix aber nicht den englischen internationalen Titel. In Deutschland müsst ihr demzufolge nach „In ewiger Schuld“ Ausschau halten (bei Netflix ansehen).

Veröffentlicht wurden alle acht Episoden bereits am 1. Januar 2024, jetzt gelingt der Sprung an die Spitze der Charts. Worum geht es eigentlich in diesem Thriller?

Maya Stern (Michelle Keegan) entdeckt auf einer versteckten Überwachungskamera plötzlich ihren ermordeten Ehemann, wie der ihre gemeinsame Tochter besucht. Der Anfang einer tödlichen Verschwörung, die alle Vorstellungsgrenzen sprengt. Mehr wollen wir hier nicht verraten. Schließlich wollen wir den Spaß an „In ewiger Schuld“ nicht verderben.

Ein ersten Eindruck verschafft der Trailer zur Serie:

In ewiger Schuld | Offizieller Trailer

Der britische Thriller ist übrigens auch etwas für Serien-Muffel, denn ihr müsst nicht fürchten, dass Netflix die Serie absetzt. Das Ganze ist nämlich eine Mini-Serie und bei denen steht das Ende schon fest. Nichts wird künstlich in die Länge gezogen. Eigentlich ein langer TV-Film in acht Teilen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Geteiltes Meinungsbild

Qualitativ polarisiert die Serie in jedem Fall. Eine IMDb-Bewertung von 7,0 ist gar nicht mal so schlecht, eigentlich schon ziemlich gut. Die Profis bei Rotten Tomatoes sind kritischer und nur zu 60 Prozent vom Ergebnis überzeugt.

Bemerkenswert sind jedoch die schlechten Bewertungen der Zuschauer. Nur 46 Prozent von ihnen fanden „In ewiger Schuld“ sehenswert. Am Ende müsst ihr euch wohl ein eignes Urteil bilden. Schaut also einfach mal die erste Episode. Danach wisst ihr, ob ihr hängen bleibt oder vielleicht doch lieber etwas anderes sehen wollt. Eine hundertprozentige Empfehlung möchten wir nämlich lieber nicht aussprechen.