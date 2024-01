Nachschlag für Die Schneegesellschaft: Netflix liefert Bonus-Inhalte für Fans

Netflix hat ein umfangreiches Programm und darunter befinden sich einige Überraschungshits, die internationale Rekorde brechen. Dazu gehört auch der Thriller Die Schneegesellschaft. Fans bekommen nun eine Doku zum Film spendiert.

Die Schneegesellschaft: Netflix-Hit erhält Bonus-Material

Egal ob aus den USA, Südkorea, Deutschland oder anderen Ländern – das Programm von Netflix ist sehr international und darunter verbergen sich absolute Hits. In der Vergangenheit waren es Produktionen wie „Squid Game“, „Wednesday“ oder „The Witcher“, derzeit kann aber vor allem der spanische Thriller „Die Schneegesellschaft“ bei den Abonnenten punkten.

Die Produktion, die seit Anfang Januar beim Streaming-Giganten Netflix zur Verfügung steht, katapultierte sich auf den ersten Platz der globalen Bestenliste der meistgesehenen internationalen Filme bei Netflix. Fans können sich nun freuen, denn der Überraschungshit erhält zusätzliches Material in Form einer Behind-the-Scenes-Dokumentation namens „Society of the Snow: Who Were We on the Mountain?“ spendiert (Quelle: Netflix).

Mit dabei ist neben der Besetzung des Films, der Filmcrew und dem Regisseur auch ein Überlebender des Unglücks. Die Dokumentation soll 36 Minuten lang sein und in Kürze zur Verfügung stehen (Quelle: Netflix).

Macht euch im offiziellen Trailer einen ersten Eindruck vom Originalfilm:

Die Schneegesellschaft | Offizieller Trailer

Netflix: Worum geht es in dem Film Die Schneegesellschaft?

Der Film von Regisseur Juan Antonio Bayona („Jurassic World: Das gefallene Königreich“) erzählt die Geschichte der uruguayischen Rugbymannschaft „Old Christians“. Nach einem Flugzeugabsturz im Jahr 1972 waren die Spieler gezwungen, sich 72 Tage lang in den eisigen Gipfeln der Anden durchzuschlagen, um zu überleben. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Buch von Pablo Vierci.

