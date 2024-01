Netflix-Hit Wednesday geht weiter: Jenna Ortega verrät spannende Details zu Staffel 2

Wednesday-Star Jenna Ortega war kürzlich zu Gast auf dem roten Teppich der Emmys und hat dort verraten, auf was Fans sich bei der zweiten Staffel freuen können.

Wednesday: Netflix-Hit schlägt neue Richtung ein

Wann die zweite Staffel von Wednesday auf Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt. Fans können aber versichert sein, dass sie in Arbeit ist und Schauspielerin Jenna Ortega hat in einem Interview mit E! auch schon einiges dazu verraten – so zum Beispiel, dass die Serie „ein bisschen mehr in Richtung Horror gehen wird“ (Quelle: E!).

Auf dem roten Teppich betonte sie ihre Begeisterung für die kommende zweite Staffel. Die Figur Wednesday selbst würde nur minimale Veränderungen erfahren, die Serie würde aber nicht nur durch Horror-, sondern auch von mehr Action-Elementen geprägt sein. Sie versprach, dass größere Ereignisse am Ende dafür sorgen werden, dass jede Episode sich anfühlt wie ein Film.

Im besagten Interview verriet sie außerdem, dass sie in der zweiten Staffel auf romantische Liebesbeziehung für Wednesday verzichten, was sie wirklich zu schätzen wisse. Dabei bezieht sie sich auf die Handlung der ersten Staffel, in der ihr Charakter in einer Art Dreiecksbeziehung steckte. Das würde laut Ortega für ihre Figur aber „keinen Sinn“ machen.

Die Dreharbeiten zu „Wednesday Staffel 2“ werden voraussichtlich im Frühjahr beginnen. Die Produktion wurde währenddessen von Rumänien nach Irland verlegt (Quelle: Variety).

Ein erster Trailer zur 2. Staffel von Wednesday ist bereits erschienen:

Wednesday | Ankündigung – Staffel 2

Wednesday: Erstes Spin-off bereits in Arbeit

Netflix ist bereits dabei, dass Wednesday-Universum zu erweitern. In Zusammenarbeit mit MGM Television plant der Streaming-Gigant, sich bei einem Projekt ganz auf Onkel Fester zu konzentrieren. In der ersten Staffel taucht er, gespielt von Fred Armisen, in Episode 7 auf. Wann das geplante Spin-off erscheint, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass Netflix aufgrund des großen Erfolges von Wednesday eine Disc-Version rausbringen wird (Quelle: Variety).

