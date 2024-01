Kino-Hit von 2023 im Stream: Deutsche schauen in die Röhre

Er zählt zu den größten Kino-Hits des Jahres 2023 und bleibt natürlich auch den Streaming-Diensten nicht fern: Oppenheimer. Doch in Deutschland werden sich Fans und die, die es noch werden möchten, zunächst noch etwas in Geduld üben müssen – zumindest, wenn sie das Drama kostenlos im Stream sehen wollen.

Oppenheimer vorerst nur auf Amazon Prime

Seit dem 23. November 2023 ist das epochale Meisterwerk von Christopher Nolan auf Amazon Prime zu erwerben. Wer sich den Film nur kurz leihen will, zahlt 4,99 Euro, kaufen könnt ihr den Streifen für 13,99 Euro (bei Amazon anschauen).

Insgesamt hat der Film fast eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Nun können sich zumindest Fans in den USA über einen Release im Streaming-Abo am 16. Februar 2024 freuen. Wieso nur in dort? Weil der dreistündige Blockbuster erstmal nur auf dem Streaming-Dienst Peacock zur Verfügung gestellt wird. (Quelle: TechRadar)

Peacock ist ein US-amerikanischer Streaming-Dienst, der bei uns zeitweise über Sky empfangen werden konnte. Dies ist mittlerweile jedoch nicht mehr der Fall und es steht in den Sternen, in welchem Streaming-Abo Oppenheimer in Deutschland landet. Zuschauern aus dem Vereinigten Königreichs und Australien wurde bestätigt, dass sie den Film ab dem 12. April 2024 über Sky streamen können. Eventuell dürfte es für deutsche Interessierte auch nicht mehr allzu lange dauern.

Falls ihr Oppenheimer noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier den Trailer sehen:

Oppenheimer | Trailer deutsch #2

Fans sind gespalten über den Streaming-Release

Oppenheimer hat jüngst bei den Critics Choice Awards 2024 den Preis für den besten Film gewonnen.

Der Erfolg dieses Nolan-Films ist bahnbrechend. Dennoch gibt es Fans, die nicht verstehen, wieso ein Film wie Oppenheimer auf einem eher kleinen Streaming-Dienst erscheint und nicht etwa bei HBO Max. Dies geht etwa aus folgendem Twitter-Post hervor:

Kommentare unter diesem Post betonen insbesondere die regelmäßigen Werbeunterbrechungen des Streaming-Dienstes. Dies würde einen Film wie Oppenheimer, der bereits für sich drei Stunden dauert, zusätzlich in die Länge ziehen und unter Umständen die Atmosphäre zunichtemachen. Da ist Sky für UK und Australien wohl die nettere Variante.

