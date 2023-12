Marvel-Schauspieler: Wo die Avengers sich zuvor begegnet sind

© Aldamisa Entertainment 3 / 20

Anzeige

In der Koch-Komödie „Kiss the Cook: So schmeckt das Leben“ treffen gleich 4 Personen aus der MCU-Welt aufeinander: Bobby Cannavale (Paxton aus Ant-Man), Jon Favreau (Harold „Happy“ Hogan), Scarlett Johansson (Black Widow) und Robert Downey Jr. (Iron-Man).