Sky zieht Serien-Fans den Stecker: Streaming-Dienst streicht Basis-Abo

Sky bietet sein günstiges Basis-Abo bei WOW nicht mehr an. Kunden müssen nun tiefer in die Tasche greifen und ein Kombi-Abo für Serien und Filme buchen – für 9,98 Euro im Monat. Zuvor konnte das Serien-Abo auch einzeln gebucht werden – für deutlich weniger Geld.

WOW (ehemals Sky Ticket) Facts

WOW Serien: Sky stampft günstiges Basis-Abo ein

Sky-Nutzer müssen sich auf Änderungen einstellen: Das bisherige Serien-Abo beim Streaming-Dienst WOW ist Geschichte. Wer weiterhin Serien sehen will, die Sky und HBO in Deutschland anbieten, kommt um das teurere Paket „Filme & Serien“ nicht herum. Das kostet 9,98 Euro im Monat – eine deutliche Preiserhöhung gegenüber dem bisherigen Serienpaket, das für 7,99 Euro zu haben war. Doch damit nicht genug: Für Full-HD-Qualität und werbefreies Streaming verlangt Sky weiterhin zusätzlich 5 Euro im Monat.

Die Neuerung betrifft vor allem Fans von beliebten HBO-Serien wie Succession oder The Last of Us, die in Deutschland exklusiv bei WOW verfügbar sind. Zwar lockt Sky mit einem Rabatt für ein Sechs-Monats-Abo, bei dem Kunden zunächst nur 5,99 Euro pro Monat zahlen, danach steigen die Kosten aber wieder auf 9,98 Euro pro Monat. Ein Jahresabo bietet Sky derzeit nicht an (Quelle: heise online).

Das neue Kombi-Abo von WOW ist nicht nur teurer als das alte Serienpaket, sondern auch im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten wie Netflix und Disney Plus. Mit einem Gesamtpreis von 15 Euro pro Monat inklusive Premium-Option für höchste Auflösung und ohne Werbung übertrifft WOW die Tarife der Konkurrenz.

So machen sich die Streaming-Anbieter im Vergleich:

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

WOW: Sport-Abo ab Februar teurer

Sky streicht nicht nur das Serienpaket, sondern macht auch das Sport-Abo teurer. Ab dem 15. Februar kostet die monatlich kündbare Variante 35,99 Euro statt wie bisher 29,99 Euro. Zumindest beim Jahresabo des Sportpakets bleibt der Preis unverändert. Für Bestandskunden gilt die Preiserhöhung ab dem nächsten Abrechnungstermin.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.