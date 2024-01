100 Euro günstiger als anderswo: Otto verkauft großen LG-Fernseher zum Hammerpreis

Otto zückt den Rotstift: Der Onlinehändler hat aktuell einen 55-Zoll-Fernseher von LG im Angebot. Der punktet mit einer starken Ausstattung zum kleinen Preis. Woanders müssen Käufer mindestens 100 Euro mehr zahlen.

Otto verkauft LG-Fernseher für 419,85 Euro

Ein neuer Fernseher soll her, aber das Konto ist leer? Dann hat möglicherweise Otto das passende Angebot für euch. Für 419,85 Euro (jetzt bei Otto ansehen) verkauft der Onlinehändler den LG 55UR80006LJ. Das ist der aktuelle Bestpreis, günstiger gab es den LED-Fernseher noch nie. Andere Shops verlangen mindestens 100 Euro mehr. Hinzu kommen noch Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro.

Mit einer Diagonale von 55 Zoll (139 cm) und der 4K-Auflösung ist der LG-Fernseher schön groß und hochauflösend. Filme und Serien sehen also besonders gut aus. Moderne HDR-Formate wie HDR10 Pro oder HLG sind ebenfalls dabei, das verbessert die Bildqualität und sorgt unter anderem für einen höheren Kontrast.

An Anschlussmöglichkeiten mangelt es dem LG-Fernseher nicht. Zur Auswahl stehen drei HDMI-Steckplätze mit eARC, zwei USB-2.0-Anschlüsse sowie WLAN und LAN. Für Spielekonsolen, TV-Receiver etc. ist also genügend Platz.

Als Smart-TV hat der LG 55UR80006LJ auch Zugriff auf eine Reihe von Apps. Für das Betriebssystem webOS 23 stehen alle wichtigen Streaming-Apps wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video oder auch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender zur Verfügung. Ebenso integriert sind Amazons Alexa und der Google Assistant. Besitzer von Apple-Geräten freuen sich über die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit.

Mit dabei ist auch die LG Magic Remote. Damit lässt sich der Fernseher klassisch über Tastendruck bedienen oder wahlweise mit einer Zeigesteuerung, ähnlich einer Computermaus. Das macht die Bedienung der Oberfläche spürbar bequemer und schneller.

Für wen lohnt sich der LG 55UR80006LJ?

Der LG 55UR80006LJ lohnt sich für alle, die einen großen 4K-Fernseher zum kleinen Preis (jetzt bei Otto ansehen) suchen und dennoch nicht auf smarte Funktionen verzichten möchten. Mit dem Urteil „Gut (2,5)“ überzeugt das TV-Gerät außerdem auch die Stiftung Warentest.