Streaming-Highlight: Eine der besten Serien ist zurück auf Disney+

Futurama ist (mal wieder) zurück. Die erste Folge der 12. Staffel ist ab sofort auf dem Streaming-Anbieter Disney+ abrufbar. Wir verraten euch in diesem Artikel wie die Presse und die Fans über die neuesten Abenteuer von Fry, Bender und Leela denken.

Futurama Staffel 12 auf Disney+ gestartet

Die Geschichte von Futurama ist wirklich bemerkenswert. Ursprünglich lief die Serie von 1999 bis 2003 auf FOX, wurde dann 2008 von Comedy Central zurückgeholt und 2013 wieder eingestellt. Und schließlich produzierte der Streaming-Anbieter Hulu eine 11. Season, die im Sommer 2023 an den Start ging – hierzulande sind indessen alle Staffeln über Disney+ erhältlich.

Anzeige

Und nun ist die 12. Staffel endlich da. Also zumindest die erste Folge, denn Futurama wird ganz klassisch in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Fans der quirligen Zeichentrickserie können sich also die nächsten neun Wochen auf allerlei Abenteuer einstellen.

Anzeige

Einen Vorgeschmack darauf, erhaltet ihr über den offiziellen Trailer zur Serie:

Futurama | Staffel 12 | Trailer

Hat Futurama den eigenen Zenit überschritten?

Während die Hauptserie ein echter Klassiker ist und bei IMDb einen stolzen Wert von 8,5 von 10 möglichen Punkten vorweisen kann, kam die 11. Staffel im vergangen Jahr stellenweise recht durchwachsen bei den Fans an. Nur eine einzige Folge konnte mehr als 8 Punkte erreichen.

Anzeige

Die Mehrheit der Folgen bewegt sich dagegen zwischen 6 und 7,5 Punkten. (Quelle: IMDb)

Und auch die erste Folge der 12. Season schlägt mit derzeit 6,9 Punkten in eine ähnliche Kerbe. Auffällig ist aber, dass sich Futurama inzwischen fast ausschließlich darauf konzentriert moderne Phänomene und Trends zu parodieren.

In der 11. Staffel wurden Themen wie Binge Watching, Corona und Dune thematisiert. Die erste Folge der neuen Season behandelt dagegen NFTs.

Es bleibt abzuwarten, ob die nicht totzukriegende Serie sich in den kommenden Wochen gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, die mit House of the Dragon (WOW), Kleo (Netflix) und Those About to Die (Amazon Prime Video) stark aufgestellt ist. (Quelle: JustWatching)