Kostenlos bei Amazon: Fürs Prime-Abo gibts ab 27. August einen guten Grund

Knock at the Cabin - Trailer Deutsch

Prime-Mitglieder genießen bei Amazon einige Vorteile. Unter anderem können unzählige Filme und Serien ohne Mehrpreis gesehen werden. Noch im August landet da beispielsweise ein Film von Kult-Regisseur M. Night Shyamalan bei Amazon Prime Video, der erst letztes Jahr im Kino lief.

Letztes Jahr erst im Kino, bald bei Amazon Prime Video

Ein guter Grund für Amazon Prime ist sicherlich die Bereitstellung von vielen inkludierten Filmen und Serien, für die reguläre Amazon-Kunden sonst extra zahlen müssen. Wer ein Prime-Abo hat, spart sich beispielsweise bald das Geld für den Thriller „Knock at the Cabin“. Ab dem 27. August können nämlich Abonnentinnen und Abonnenten den Film quasi kostenlos sehen, ist er doch im Prime-Abo ab diesem Tag inkludiert (bei Amazon Prime Video ansehen).

Hinter „Knock at the Cabin“ versteckt sich kein Geringerer als Filmemacher M. Night Shyamalan. Er ist der Meister der überraschenden Plot-Twists und schaffte seinen großen Durchbruch vor 25 Jahren mit „The Sixth Sense“. Aktuell ist er mit „Trap: No Way Out“ in den deutschen Kinos vertreten.

Apropos, „Knock at the Cabin“ lief dort ab Februar letzten Jahres und landet jetzt erstmals bei Amazon Prime Video. An den Kinokassen konnte der Thriller damals weltweit knapp 55 Millionen US-Dollar einspielen. Für heutige Verhältnisse recht wenig, allerdings kostete der Film auch nur knapp 20 Millionen US-Dollar. War am Ende also kein Flop in diesem Sinne.

Dave Bautista mal nicht in der Rolle des Drax. (Bildquelle: IMAGO / Capital Pictures)

Doch auf was lassen sich die Zuschauer da überhaupt ein? Die Kurzbeschreibung bei Amazon hilft schon mal etwas: „Es soll eine Auszeit vom Alltag für die Familie sein – der Urlaub in der einsam gelegenen Holzhütte, abgeschnitten von der Außenwelt. Doch dann tauchen vier unheimliche Fremde auf und zwingen sie zu einer unmöglichen Entscheidung: Was – und wen – sind sie bereit zu opfern, um das Ende der Welt abzuwenden?“

Erwähnenswert: Im Cast entdecken wir zwei bekannte Gesichter. Dave Bautista ist nicht nur ein bekannter ehemaliger Wrestler, sondern Millionen von Marvel-Fans als „Drax the Destroyer“ (Guardians of the Galaxy) ein Begriff. Rupert Grint wiederum ist Teil eines nicht minder beliebten Franchise. Ein Jahrzehnt spielte der Brite nämlich Ron Weasley – Freund und Schulkamerad von Harry Potter.

Blick aufs Meinungsbild zum Film

Doch wie überzeugte „Knock at the Cabin“ bei Kritikern und Kinogängern? Eine IMDb-Bewertung von 6,1 ist grundsolide, wenn auch nicht herausragend. Vergleichbar das Echo bei Rotten Tomatoes. Ganze 67 Prozent der Filmkritiker und 63 Prozent der Zuschauer fanden den Thriller richtig gut. In der Zusammenfassung liest sich dies dann so (Zitat, übersetzt): „Obwohl der Film oft nicht besonders gruselig ist und einige Teile der Geschichte nicht besonders spannend sind, ist Knock at the Cabin ein nachdenklich stimmender Gruselfilm und ein Shyamalan der Spitzenklasse.“

Allemal ein guter Grund fürs Prime-Abo und eine gute Gelegenheit, einen vergnüglichen Filmabend daheim auf der Couch zu genießen.