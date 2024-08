„Unglaublich frustrierend“: Neuer Hype-Film spaltet Kritiker und Filmfans

Mit Trap: No Way Out ist der neueste Film von Kult-Regisseur M. Night Shyamalan in den deutschen Kinos gestartet. Kritiker und Publikum sind sich allerdings uneinig darüber, ob ihr für den Thriller auch ein teures Kinoticket kaufen solltet.

Top oder Flop? Trap startet in den deutschen Kinos

Der Ruf von Regisseur M. Night Shyamalan ist unter Filmfans durchaus umstritten. Er hat zwar mit Filmen wie The Sixth Sense oder Signs – Zeichen einige echte Klassiker geschaffen, aber auf der anderen Seite zählen auch grandiose Gurken wie The Happening oder After Earth zu seiner Vita.

Trap: No Way Out ist nun sein neuester Film, der seit dem 01. August in den deutschen Kinos läuft. Der Thriller ist im Vorfeld vor allem durch seine ungewöhnliche Prämisse aufgefallen. Mehr dazu im offiziellen Trailer zum Film:

Trap - Trailer 2 Deutsch

Das Konzept einen Serienkiller mithilfe eines Konzerts zu fangen, konnte vor allem in den sozialen Medien wie TikTok einigen Hype generieren.

Das sagen die Kritiker und Reviews zu Trap

Die große Frage ist nun: Wird der Film seiner interessanten Prämisse gerecht?

Die Antwort darauf lautet offenbar Jaein, denn auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes gehen die Meinungen zum Film weit auseinander. Derzeit würden nur 43 Prozent aller Kritiker den Thriller mit Josh Hartnett in der Hauptrolle weiterempfehlen. Manche Reviews beschreiben Trap als „verspielt“ und andere als „unglaublich frustrierend“.

Die User dagegen mögen das spektakuläre Katz-und-Maus-Spiel, weshalb Trap dort auf 67 Prozent Zustimmung kommt. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Der Filmkritiker Brian Tallerico lobt zum Beispiel die Performance von Hartnett, hält den Film aber für orientierungslos:

Josh Hartnett macht Trap fast sehenswert, denn er verleiht seiner Figur eine Verspieltheit, die fesselnd sein kann. Es ist nur schade, dass seine großartige Arbeit manchmal in einem Film gefangen ist, der nicht weiß, was er damit anfangen soll. (Quelle: RogerEbert)

Zum Klassiker wird Trap also vermutlich nicht werden. Allerdings ist das Potenzial zum Kino-Hit da. Es bleibt also abzuwarten, ob der Thriller die Kassen klingeln lässt.