Rolle rückwärts bei Spotify: Nachdem eine beliebte Funktion für kostenlose Nutzer entfernt wurde, kommt sie nun zurück. Ein kostenpflichtiges Abo ist so nicht mehr nötig. Offenbar war das Feedback der Kunden zu negativ.

Spotify: Songtexte wieder für Gratis-Nutzer

Vielen Spotify-Nutzern hatte das gar nicht gefallen: Anfang Mai fiel ihnen auf, dass die Songtexte, die zuvor auch in der kostenlosen Variante des Musikstreaming-Dienstes angeboten wurden, plötzlich fehlten.

Spotify wies darauf hin, dass die Nutzer ein Premium-Abonnement abschließen müssten, wenn sie weiterhin vollen Zugriff auf die Lyrics haben wollten. Andernfalls wurden nur die Texte von drei Liedern pro Monat angezeigt.

In den sozialen Medien kam diese Beschränkung nicht gut an. Es hagelte Beschwerden von enttäuschten Nutzern – was nun anscheinend zu einer Neubewertung der Strategie durch Spotify geführt hat.

Wie ein Sprecher des Unternehmens erklärt, soll die Verfügbarkeit von Songtexten für Nutzer des kostenlosen Spotify-Accounts „weltweit ausgeweitet“ werden, sodass wieder deutlich mehr Menschen Zugang zu Lyrics erhalten.

Eines bleibt allerdings unklar: Die genaue Anzahl der Songtexte, die die Gratis-Nutzer künftig einsehen können, behält Spotify für sich. Es wird aber erwartet, dass sie deutlich über dem bisherigen Limit liegen wird (Quelle: TechCrunch).

Immerhin zeigt Spotify mit der Wiedereinführung der Songtexte für alle Nutzer, dass das Feedback der Nutzer ernst genommen wird. Um die Zufriedenheit der Nutzerbasis zu gewährleisten, kann die Strategie also auch mal angepasst werden.

Spotify: 246 Millionen zahlende Kunden

Nach neuesten Zahlen hat Spotify weltweit 246 Millionen zahlende Premium-Abonnenten. Im zweiten Quartal 2024 kamen 7 Millionen neue hinzu. Rechnet man die Gratis-Nutzer hinzu, kommt Spotify nun auf 626 Millionen monatlich aktive Nutzer.