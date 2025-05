„The Secret Lives of Mormon Wives“: Staffel 3 offiziell bestätigt

Fans von „The Secret Lives of Mormon Wives“ können aufatmen, denn es wird weitergehen. Hier findet ihr alle Details zur dritten Staffel.

Die Reality-Show „The Secret Lives of Mormon Wives“

„The Secret Lives of Mormon Wives“ hat sich dank ihres schonungslosen Blicks hinter die Kulissen des Alltags der #MomTok-Mormon-Mütter zu einem der faszinierendsten Formate auf Hulu entwickelt. Die Serie begleitet eine Gruppe von Influencerinnen, die ihr Leben zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, persönlichen Hürden und turbulenten Beziehungen zu meistern versuchen.

Die zweite Staffel wurde in Deutschland ab dem 15. Mai 2025 auf Disney+ ausgestrahlt und endete mit einem packenden Cliffhanger. Dieser sorgte weltweit für über fünf Millionen Aufrufe innerhalb von nur fünf Tagen und hinterließ die Fans voller Spannung und Vorfreude auf die nächste Staffel.

Es ist offiziell: Staffel 3 von „The Secret Lives of Mormon Wives“ kommt

Im Oktober 2024 wurde bekannt gegeben, dass die Serie um 20 weitere Episoden verlängert wird (via Deadline). Da die zweite Staffel lediglich zehn Folgen umfasste, dürfte auch Staffel 3 wahrscheinlich wieder aus zehn Episoden bestehen.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel fanden zwischen Oktober und Dezember 2024 statt, was darauf schließen lässt, dass die Arbeiten an Staffel 3 im Frühjahr 2025 beginnen oder möglicherweise bereits angelaufen sind. Fans können daher damit rechnen, die neuen Folgen ungefähr ein Jahr später, also im Frühjahr 2026, zu sehen.

Darum wird es in der dritten Staffel gehen

In der dritten Staffel werden die offenen Konflikte aus der vorherigen Staffel weiter beleuchtet. Die Zuschauer hoffen auf Klärung der Anschuldigungen rund um Jessi Ngatikauras angeblichen Seitensprung und sind gespannt darauf, wie Jen Affleck den Spagat zwischen ihrem Familienalltag und ihrer Rückkehr zu MomTok bewältigt.

Auch die Beziehung zwischen Taylor und Dakota bleibt ein zentraler Handlungsstrang, während die spannungsgeladene Auseinandersetzung zwischen Demi Engemann und Taylors Mutter ebenfalls thematisiert wird. Mit reichlich Drama, emotionalen Herausforderungen und familiären Verstrickungen gibt es einen noch tieferen und authentischeren Einblick in das Leben der Mormon-Mütter geben.