„Silo“ Staffel 3: Start der Season könnte große Änderung bringen

„Silo“ Staffel 3 wird kommen – doch womöglich anders als es manche Fans erwarten. Wir verraten euch, wann ihr mehr von der Sci-Fi-Serie bekommt und was tief im Silo auf euch warten wird.

Dreharbeiten von „Silo“ Staffel 3 bereits gestartet

Die Kameras laufen bereits seit Oktober 2024 und die Produktion von „Silo“ Staffel 3 ist im vollen Gange. Gedreht wird dabei in Hertfordshire, England. Zusätzlich soll die vierte Staffel, die bereits bestätigt wurde, womöglich im gleichen Atemzug produziert. Allerdings sind dies nur Spekulationen. Sollte das jedoch so sein, würde sich die Wartezeit zwischen den einzelnen Staffeln vermutlich deutlich verkürzen.



Wer alles vor der Kamera für „Silo“ Staffel 3 steht, kann, Stand Januar 2025, noch nicht genau gesagt werden. Fans können jedoch darauf hoffen, dass auch in der neuen Staffel Rebecca Ferguson als Juliette Nichols zu sehen sein wird. Genaue Informationen zu dem Cast der neuen Season gibt es jedoch von offizieller Seite aus noch nicht. Mit der voraussichtlichen Handlung der neuen Staffel könnte sich hier aber einiges verändern.

Spult „Silo“ Staffel 3 ganze 300 Jahre zurück?

Die dritte Season soll sich nämlich mit dem zweiten Buch der „Wool“-Reihe von Hugh Howey beschäftigen. Das Problem dabei: der Band spielt ganze 300 Jahre vor den Ereignissen der ersten beiden Staffeln. Demnach wären Charaktere wie Juliette, Paul, Lukas, Solo und viele weitere noch lange nicht geboren.



Graham Yost, Showrunner von „Silo“, kündigte jedoch an, dass sich die dritte Staffel einige kreative Freiheiten von der Buchvorlage nehmen wird (Quelle: TVLine). Ein Wiedersehen mit der Hauptdarstellerin ist also durchaus möglich – und auch von Yost erwünscht.

Start von „Silo“ Staffel 3 bei Apple TV+

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es für die neuen Episoden noch nicht – zumindest nicht von offizieller Seite aus. Da die Dreharbeiten aber bereits seit Oktober 2024 im vollen Gange sind, kann damit gerechnet werden, dass „Silo“ Staffel 3 im späteren Verlauf 2025 startet. Bis dahin könnt ihr die ersten beiden Staffeln bei Apple TV+ im Stream sehen. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, selbst in das Silo einzutauchen, indem ihr euch die Buchvorlage vornehmt:

