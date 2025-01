„Welcome to Derry“: Start und Fahrplan der „Es“-Serie

Mit der Prequel-Serie „Welcome to Derry“ startet die Reise in die Vergangenheit des Horror-Clowns. Das es dabei nicht nur um einen Zeitpunkt in der düsteren Geschichte der Kleinstadt geht, wurde nun bestätigt. Alle Infos zu der „Es“-Serie findet ihr hier.

HBO Max hat im August 2024 einen Trailer über kommende Projekte veröffentlicht, die viele Zuschauer wohl mit viel Freude erfüllt hat. Nicht nur gibt es erste Einblicke zu neuen Staffeln von Shows wie „The Last of Us“ oder auch Neuzugänge wie „A Knight of the Seven Kingdoms“ und eben auch „Welcome to Derry“ haben es in den Trailer geschafft.

„Welcome to Derry“: Starttermin des Prequels

Mittlerweile sind alle Szenen für die erste Staffel von „Welcome to Derry“ im Kasten – das verkündete der Showrunner Jason Fuchs mit einer Instagram-Story. Dazu schrieb er:

237 Drehtage später … Das ist die Bilanz dieser Staffel von „Welcome to Derry“. Surreal. Was für ein Ritt. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr die Serie seht. (Quelle: Instagram

Auch weitere kurze Ausschnitte teilte Fuchs direkt mit seinen Followern und datierte damit – zumindest grob – den Starttermin von „Welcome to Derry“.

Demnach feiert die Serie noch 2025 ihr Debüt. Allerdings wird dabei nicht erwähnt, wann genau ihr die ersten Episoden sehen könnt. Da aber der Dreh bereits seit geraumer Zeit abgeschlossen ist, könnte „Welcome to Derry“ schon im Frühling oder Sommer 2025 starten.



Allerdings sollte auch erwähnt werden, dass die beiden „ES“-Filme jeweils im September in die Kinos kamen. Ob sich die Serie daran orientieren und somit den Herbst einläuten wird, ist stand August 2024 noch nicht bekannt. Sobald das Startdatum der Serie verkündet wird, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Drei Staffeln für „Welcome to Derry“

Die Horror-Serie soll, wie bereits erwähnt, ein Prequel zu den Verfilmungen von 2017 und 2019 sein. In neun Episoden macht Pennywise in den 60er-Jahren die Kleinstadt Derry unsicher. Dabei soll die Vorgeschichte des Clowns beleuchtet werden – doch das ist nur die Handlung der ersten Staffel.



Insgesamt soll sich die Prequel-Serie auf drei Seasons strecken und dabei immer weiter zurück in die Vergangenheit gehen. So handeln die jeweiligen Staffeln in den folgenden Jahren:

Staffel 1 : 1962

: 1962 Staffel 2 : 1935

: 1935 Staffel 3: 1908

Inhaltlich sollen sich die jeweiligen Staffeln auch an Katastrophen orientieren, die in der Buchvorlage erwähnt werden. So zum Beispiel das Massaker der Bradley-Gang in den 1930er-Jahren. Der Regisseur der Serie, Andy Muschietti, erklärt gegenüber Radio TU dabei:

Jedes Mal, wenn Pennywise aus seinem Winterschlaf erwacht, gibt es eine Katastrophe, die den Zyklus einleitet.

Der Cast des Prequels: Bill Skarsgård kehrt zurück

Bill Skarsgård zieht sich erneut die Clownsschuhe an und schmiert sich weiße Farbe in sein Gesicht. Der Darsteller hat bereits in den zwei Verfilmungen von Stephen Kings Buchvorlage brilliert und wird auch in der Serie zurückkehren. An seiner Seite sind:

