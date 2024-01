The Last of Us Staffel 2: Start-Zeitpunkt & neue Cast-Mitglieder

Die Serie „The Last of Us“ konnte in der ersten Staffel mit 9 Folgen die Erwartungen vollends erfüllen und begeistert sowohl Fans, die das Game bereits kennen als auch Serienfreunde ohne Hang zu Videospielen. Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel von The Last of Us bereits nach wenigen Folgen gesichert ist. Bis die neuen Folgen kommen, dauert es aber noch einige Zeit. Wann ist mit der 2. Staffel zu rechnen?

The Last of Us Facts

Schon nach der zweiten Folge gab es die offizielle Bestätigung, dass „TLoU“, Season 2 kommen wird. Inzwischen gibt es auch erste Informationen zum Start-Termin, Fans müssen sich aber vermutlich noch eine ganze Weilt gedulden. Falls ihr die erste Staffel verpasst habt oder erst jetzt auf die Serie aufmerksam geworden seid, könnt ihr alle Episoden von The Last of Us im Stream bei WOW sehen. Zum Jahresbeginn wurden 3 Neuzugänge für die Besetzung der zweiten Staffel bekanntgegeben.

The Last of Us: Staffel 2 offiziell bestätigt – wann kommt sie?

Noch gibt es kein konkretes Datum. wann die zweite Staffel anfangen wird. HBO Max hat aber Anfang Dezember 2023 einen Trailer veröffentlicht, der auf kommenden Releases aufmerksam macht. Dort wird neben zahlreichen weiteren Neuerungen auch „The Last of Us“-Season 2 angekündigt – allerdings erst mit einem Start im Jahr 2025. Den Vorschau-Clip könnt ihr hier ansehen:

Immerhin gibt es mittlerweile einen Zeitplan für die Dreharbeiten. Im Januar 2024 sollen die Aufnahmen für die zweite Staffel von „The Last of Us“ beginnen. Die Produktion wurde unter anderem durch den Streik in Hollywood verzögert. Aufgrund der späten Dreharbeiten ist mit einem Start der neuen Folgen nicht mehr im Jahr 2024 zu rechnen. Erst 2025 geht es also mit neuen Folgen weiter.

Die offizielle Ankündigung zur zweiten Season bei HBO:

Die erste Staffel startete Mitte Januar 2023. Anders als bei vielen Serien, die bei Streaming-Diensten erstveröffentlicht werden, gab es nicht alle Folgen auf einen Schlag. Stattdessen mussten sich Serienfans geduldig zeigen und Woche für Woche auf eine neue Folge warten. In Deutschland erschien die neue Folge jeweils einen Tag nach der US-Premiere. Die erste Staffel setzt sich aus 9 Episoden zusammen. Das Finale feierte in der Nacht auf Montag, den 13. März seine Premiere. Auf neue Folgen müssen Fans nun eine längere Zeit warten.

The Last of Us - Anfang von Serie & Spiel im Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Neue Darsteller für Staffel 2

Der produzierende Sender HBO hat die neue Season zwar schon vor langer Zeit angekündigt, die Dreharbeiten zögerten sich aber immer wieder hinaus. Die Hauptdarsteller der ersten Staffel, Pedro Pascal und Bella Ramsey werden auch in den neuen Folgen zu sehen sein. Erfahrungsgemäß dürften die Dreharbeiten mindestens ein Jahr dauern. Der Produzent Neil Druckmann erwähnte zudem im Rahmen einer Pressekonferenz, dass Bella Ramsey weiterhin in der Serie zu sehen sein wird. Lediglich sie selbst könnte noch verhindern, dabei zu sein, wenn sie keine Lust haben sollte, weiterhin an der Serie mitzuwirken.

Anfang Januar 2024 wurden drei neue Schauspieler für die Serie bekanntgegeben. Kaytlin Dever wird die Rolle von Abby übernehmen, Young Mazino spielt Jesse und Isabela Merced verkörpert Dina. Dever war zuletzt in der TV-Serie „Last Man Standing“ und der Komödie „Booksmart“ zu sehen. Mazino spielte eine Rolle in der Serie „Beef“, die mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Mazino selbst hat immerhin eine Emmy-Nominierung als „Bester Nebendarsteller“ für die Serie mitnehmen können.

The Last of Us: Wie viele Staffeln könnte es geben?

Worum es in der zweiten Staffel gehen soll, ist noch nicht bekannt. Inhaltlich setzen die aktuellen Folgen die Handlung des ersten Spiels um. Vermutlich greift die zweite Staffel die Ereignisse des zweiten Spiels aus dem Jahr 2020 auf.

The Last of Us 2 (PS4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.01.2024 10:48 Uhr

Es könnte aber auch eine bislang unbekannte Story erzählt werden, die zum Beispiel die Handlung zwischen beiden Spielen erzählt. Der Produzent und Autor des Spiels und der Serie, Neil Druckmann, gab aber bereits bekannt, dass man in der TV-Produktion keine Geschichten erzählen will, die nicht auch schon im Spiel thematisiert wurden. Den Serienmachern soll das inhaltliche Material zudem nicht ausgehen. Ein drittes Spiel ist ebenfalls zumindest angedacht, sodass man weiteren Stoff für eine dritte Staffel der „The Last of Us“-Serie hätte. Zu viele Fortsetzungen sollte man aber nicht erwarten. Sowohl Druckmann als auch der Serienschöpfer Craig Mazin sind der Ansicht, rechtzeitig einen Schlusspunkt zu setzen. So sagt Mazin bei Gizmodo:

„Es wird nicht eine dieser Serien, die sieben Staffeln dauert.“

Derzeit könnt ihr zur neuen Folge von The Last of Us jeden Montag bei Sky im TV oder bei WOW im Stream einschalten.

Wer sich die Wartezeit bis zu den neuen Folgen zumindest etwas verkürzen will, bekommt kurz nach dem Finale mit einer Sonderepisode die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Produktion zu blicken. HBO Max kündigt eine Ausstrahlung einer „Behind the Scenes“-Ausgabe nach dem Finale an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.