Amazon Prime wagt sich an Kult-Klassiker: So sieht das skurrile Prequel aus

61 Jahre nach seiner Erstausstrahlung wagt sich Amazon an einen echten deutschen TV-Klassiker – der Sketch Dinner for One erhält eine Prequel-Serie. Nun verrät Prime Video erste Details zu dem Projekt.

Kaum eine andere humoristische Sendung gehört so sehr zur deutschen TV-Geschichte wie Dinner for One – der Sketch, der vom NDR produziert und zum ersten Mal 1963 ausgestrahlt wurde, ist seit Jahrzehnten ein gern gesehener Gast im alljährlichen Silvesterprogramm. Trotzdem dürfte es so manchen überraschen, dass Amazon Prime mit Dinner for Five eine Prequel-Serie für 2025 in Position bringt.

Dinner for Five: Amazon Prime verrät Details zu Prequel

Die Mini-Serie Dinner for Five soll die Vorgeschichte von Miss Sophie und ihrem Butler James sowie den Herrschaften Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby erzählen. Der offiziellen Beschreibung zufolge ist Miss Sophie auf der Suche nach einem passenden Heiratskandidaten, doch als sie verschiedene Herren auf ihr Anwesen einlädt, geschieht ein Mord. Zusammen mit ihrem Butler versucht sie daraufhin, die Tat aufzuklären.

Der Cast für die Serie kann sich sehen lassen: Unter anderem sind Alicia von Rittberg als Miss Sophie, Moritz Bleibtreu als Mr. Pommeroy, Frederick Lau als Mr. Winterbottom und Kostja Ullmann als Butler James mit von der Partie. Zusätzlich verspricht Amazon in seiner Pressemitteilung Gast-Auftritte weiterer Stars.

So sieht die Besetzung für die Prequel-Serie zu Dinner for One aus:

Amazon geht mit Dinner-for-One-Serie großes Risiko ein

Dass Dinner for Five als Vorgeschichte zu dem deutschen Lieblingssketch schlechthin viele Zuschauer finden wird, ist bereits völlig klar. Wie die Reaktionen darauf ausfallen werden, muss sich allerdings erst noch zeigen, denn höher könnten die Ansprüche wohl nicht sein und Amazon riskiert eine ganze Menge guten Willens.

Wenn eine Kult-Sendung wie Dinner for One nach 61 Jahren zum allerersten Mal fortgesetzt wird, beziehungsweise eine detaillierte Vorgeschichte erhält, dann muss das Projekt schon richtig abliefern, damit sich Fans des Originals nicht auf den Schlips getreten fühlen. Hoffentlich gerät Dinner for Five bei solch einer Erwartungshaltung nicht ins Stolpern.

