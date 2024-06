Unter 13 Euro bei Amazon: Wer auf Kreuzfahrt geht, braucht diese Dinger

Wer auf Kreuzfahrt geht, der freut sich über jeden Tipp, der die Schiffsreise angenehmer macht. Einen solchen haben wir in Form eines praktischen Gadgets bei Amazon für euch entdeckt. Allerdings ist das günstige Set bestehend aus vier magnetischen Haken nicht nur auf hoher See so richtig nützlich.

Immer mehr Menschen gehen auf Kreuzfahrt und verbringen ihren Urlaub in einer entsprechenden Schiffskabine. Was viele nicht wissen: Die Wände der schwimmenden Unterkunft verbergen eine nützliche Zusatzfunktion. Sie sind nämlich magnetisch. Wer sich dann kleine magnetische Haken besorgt, kann diese einfach problemlos an der Wand befestigen. Die halten dann sämtliche Kleinigkeiten wie beispielsweise Hüte, Mäntel, Bikini, Regenschirme und vieles mehr und sorgen so für Ordnung in der Kabine.

Magnethaken bei Amazon: Ideal für die Kreuzfahrt und Daheim

Bei Amazon gibt es gegenwärtig ein solches Set bestehend aus vier Metallhaken von Neosmuk für nur 12,99 Euro. Macht pro Stück weniger als 3,25 Euro (bei Amazon ansehen). Nicht vergessen: Wer Versandkosten bei Amazon sparen möchte sollte entweder über 39 Euro bestellen oder aber ein Prime-Abo besitzen (Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen).

Neosmuk Magnethaken – 4 Stück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2024 15:44 Uhr

Die Haken sind natürlich auch abseits der Kreuzfahrtkabine vielfältig einsetzbar. Überall wo Magneten haften, können diese Verwendung finden – in der Küche am Kühlschrank, im Badezimmer, in der Werkstatt. Kurzum: Überall wo es Eisen oder Stahl gibt, haften die kleinen praktischen Dinger.

Dabei halten die Haken ordentlich was aus. Kompakt in den Abmessungen (Stahlfuß mit 3,2 Zentimeter Durchmesser, 4,1 Zentimeter in der Länge) aber mit einer maximalen Tragkraft von 45 Kilogramm äußerst robust. Die Haken selbst bestehen aus Nickel, Kupfer auf einer Stahlbasis und brillieren mit einer schwarzen kratzfreien Lackierung.

Was man alles mit den Haken machen kann, zeigt das Video:

Magnetische Metallhaken von Neosmuk

91 Prozent positives Feedback!

Fragt sich nur, was denken die bisherigen Käuferinnen und Käufer der Magnethaken über das Angebot aus dem Hause Neosmuk? Fast 700 von denen vergeben im Schnitt eine Bewertung von 4,7 bei maximal 5 möglichen Punkten. Im Detail wird das positive Bild noch klarer. Ganze 83 Prozent der Kunden findet die volle Punktzahl gerechtfertigt, 8 Prozent ziehen nur einen Stern ab. Unterm Strich sind also 91 Prozent mehr als nur zufrieden.

Nicht nur Kreuzfahrer werden sich demnach über die Magnethaken von Neosmuk freuen. Somit am Ende auch ein ideales und nicht zu teures Geschenk.

