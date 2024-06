Schlappe für Disney+: Amazon stellt den neuen Streaming-Champion

Mit der Rückkehr einer seiner beliebtesten Serien erobert Amazon Prime Video die Streaming-Charts zurück – gegen die brutale Superheldenserie The Boys hat Disneys Star-Wars-Serie The Acolyte keine Chance.

Die bitterböse und blutige Superheldenserie The Boys zählt zweifellos zu den besten Eigenproduktionen, die Amazon bislang zustande gebracht hat. Zum Start der vierten Staffel zeigt sich die enorme Popularität der Serie erneut, denn sie macht einen Riesensprung um über 40 Plätze auf Rang 1 der deutschen Streaming-Charts.

The Boys: Amazons Hit-Serie kehrt zurück

The Boys zeigt, was in einer Welt passiert, in der Superhelden alles andere als unfehlbar sind – sondern sich als verdorbene, rücksichtlose und faschistische Superstars profilieren und erheblich mehr Schaden als Gutes anrichten. Die brutale Serie geizt nicht mit Schockmomenten, kann aber auch mit messerscharfer Satire und einem großartigen Cast überzeugen.

Schaut euch hier den Trailer zu The Boys Staffel 4 an:

The Boys Staffel - Trailer Deutsch

Staffel 4 von The Boys ist am 13. Juni 2024 auf Amazon Prime Video gestartet – zur Premiere wurden die ersten drei Folgen releast. Die restlichen 5 Folgen der Staffel zeigt Amazon im Wochentakt.

Auch wenn die Amazon-Serie offensichtlich nichts von ihrer Popularität eingebüßt hat, müssen sich Fans übrigens trotzdem bald auf einen Abschied gefasst machen: Wie der Showrunner Eric Kripke bekannt gegeben hat, wird der erbitterte Kampf zwischen der Bande von Billy Butcher und dem psychopathischen Homelander mit der fünften Staffel von The Boys sein Ende finden.

Streaming-Charts: Disney und Netflix fallen zurück

The Boys darf sich als neuer Spitzenreiter der Streaming-Charts bezeichnen und stößt damit The Acolyte vom Thron – die Star-Wars-Serie hatte Disney+ zuvor trotz miserabler Zuschauerwertungen auf Metacritic den ersten Platz beschert. Dahinter landet Netflix mit der indonesischen Produktion Joko Anwar’s Nighmares and Daydreams einen Überraschungserfolg und reiht sich auf Rang 3 ein. (Quelle: Metacritic / JustWatch)

The Boys ist besonders gut im Originalton – hier sind 8 Gründe, warum ihr immer in der Originalfassung streamen solltet:

