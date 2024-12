9 Cartoons für Erwachsene: Diese Serien sind besser als Die Simpsons

Disney 11 / 11

Anzeige

Die Simpsons haben für das Genre von Erwachsenen-Cartoons keine Frage den Weg geebnet, doch mittlerweile gibt es eine Vielzahl an frischen Nachfolge-Projekten, die um eure Aufmerksamkeit buhlen. Neben den 9 bereits erwähnten Serien könnt ihr euch zum Beispiel auch auf Disney+ mit Koala Man, The Great North oder Solar Opposites die Zeit vertreiben. Bei Amazon Prime Video findet ihr Invincible, Harley Quinn und Star Trek: Lower Decks, während Netflix Tuca and Bertie, The Midnight Gospel und Final Space anbietet.