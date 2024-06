Liebling bei Amazon: Diese 7-Euro-Decke darf in keiner Wohnung fehlen

Bei einem Feuer zählt jede Sekunde. Allerdings wissen nur wenige Menschen, wie man einen Feuerlöscher richtig benutzt. Viel schneller, sauberer und einfacher funktioniert es mit einer Löschdecke. Die beliebteste Löschdecke auf Amazon kostet aktuell nur 6,99 Euro und sollte in keiner Wohnung fehlen.

Amazon verkauft Brandschutzdecke mit Rabatt für 6,99 Euro

Es sind Zahlen, die erschrecken: Alle zwei bis drei Minuten brennt es in einer deutschen Wohnung, so das Versicherungsunternehmen ERGO. Wer sich und seine Familie schützen möchte, muss vorsorgen – unter anderem mit einer Brandschutzdecke. Die beliebteste Brandschutzdecke auf Amazon kostet gerade einmal 6,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und ist damit günstiger als ein Salat, den man sich in der Mittagspause mal gönnt.

Wir wissen nicht, wie lange das Angebot gilt.

Brandschutzdecke Zum Löschen, vor allem von Fettbränden. Maße: 1 x 1 Meter.

Die Löschdecke besteht aus 100 Prozent Glasfasergewebe und ist nach DIN-Norm EN 1869:2001 geprüft. Damit eignet sie sich besonders gut für Fettbrände in der Küche. Gerade das ist eine häufige Ursache von Bränden. Mit Abmessungen von 1 x 1 Metern können mit der Brandschutzdecke kleinere Brände gelöscht werden. Alternativ gibt es die Löschdecke auch in größeren Größeren, die etwas mehr Geld kosten.

Praktisch ist die Öse, mit der die Brandschutzdecke in der Küche an einem Haken angebracht werden kann. Im Fall der Fälle ist die Löschdecke so stets griffbereit.

Bei über 3.000 Bewertungen erzielt die Brandschutzdecke durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen – eine echte Spitzen-Bewertung für die Löschdecke.

Für wen eignet sich die Löschdecke bei Amazon?

Im Grunde für jeden. Denn ein Brand kann schneller passieren als man vielleicht glaubt. Tipp: Wer wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich mehrere Brandschutzdecken anschaffen und einen kleinen Feuerlöscher. Löschdecke und Feuerlöscher sind ein Duo, das jeder im Haushalt haben sollte.

Feuerlöscher 6L Schaum Brandklasse AB DIN EN 3 + GS

