Andreas Bourani heute: Was macht der Sänger aktuell?

Mit „Auf uns“ hat Andreas Bourani die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 begleitet und war in dem Jahr fast täglich zu hören. Doch was macht der Musiker seitdem?

Der gebürtige Augsburger bekam seinen ersten Plattenvertrag 2010. Darauf folgte sein Debütalbum „Staub & Fantasie“ und der Bundesvision Song Contest. Zu großer Bekanntheit kam Bourani jedoch mit dem vorab veröffentlichten Song „Auf uns“ aus seinem Album „Hey“.

Anzeige

Der Song erreichte nicht nur Platz eins in den Charts, sondern mauserte sich auch zu einer der meistverkauften Singles in Deutschland. Im Juni 2014 wurde das Lied dann vom ARD zum WM-Song gekürt. Im Jahr darauf ergatterte Andreas Bourani dann einen Platz als Coach in „The Voice of Germany“.

Wo ist Andreas Bourani heute?

Seit 2021 ist es recht ruhig um den Musiker geworden. In dem Jahr veröffentlichte Bourani die Single „Willkommen zurück“ in Zusammenarbeit mit Clueso – doch danach war Schluss. Wirklich zurück scheint der Sänger also nicht zu sein, denn seitdem kam nichts Neues mehr von Andreas Bourani.

Anzeige

„Hey“-Live: Limited Fan Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2024 16:16 Uhr

Nicht nur in der Musik, sondern auch auf den sozialen Medien ist es ruhig um den Wahl-Berliner geworden – der letzte Instagram-Post liegt mehr als ein halbes Jahr (Stand Juni 2024) zurück. Einige Fans fragen unter seinen Posts nach einem Comeback und wundern sich, wo der Star geblieben ist.

Anzeige

Die offizielle Webseite des Sängers gibt keine weiteren Informationen zu Bouranis Verbleib von sich. Es sind dort zudem keine Konzerttermine oder Ähnliches angekündigt. Auf seiner offiziellen Facebookseite ist auch keine Spur von dem Sänger – der letzte Post stammt von 2020.

Ob sich Andreas Bourani heute also gänzlich aus dem Musikgeschäft und der Öffentlichkeit gezogen hat oder lediglich eine Pause von ihnen nimmt, ist nicht vollkommen klar. Zumindest von der Seite seiner Fans aus wird auf ein baldiges Wiedersehen gehofft.

Zwischen den erfolgreichsten Musikalben aller Zeiten haben sich einige wenige Überraschungen eingeschlichen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.