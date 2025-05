Zwangsrente für Stefan Raab: RTL zieht Flop-Show den Stecker

RTL sägt die Stefan-Raab-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ ab – hat der Entertainer noch eine Zukunft bei dem Sender?

Klatsche für Stefan Raab: RTL beendet Show

Das traurige Dahinsiechen von „Du gewinnst hier nicht die Million“ hat ein Ende. RTL ist mit den Einschaltquoten der Stefan-Raab-Sendung dermaßen unzufrieden, dass die Show im Juni ein letztes Mal ausgestrahlt wird. Damit endet eine Talfahrt, die im letzten Jahr noch als ein Hauptargument für den Streamingdienst RTL+ verkauft wurde (auf RTL+ ansehen).

Gegenüber DWDL äußerte sich Inga Leschek, die Chief Content Officer bei RTL Deutschland ist, folgendermaßen zu dem Aus der Show:

Die jetzige Form - ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend. Darüber hinaus hatten Hybrid-Shows es schon immer schwer. (...) Mit den Quoten der Weekly im linearen TV sind wir nach dem erfolgreichen Start aber aktuell nicht zufrieden. Das kann man klar sagen – und, dass wir mit dieser Show viel für RTL und RTL+ gelernt haben.

RTL will die kommende Sommerpause nutzen, um gemeinsam mit Raab an neuen Konzepten und Ideen für potenzielle Shows zu arbeiten. Denn auch wenn „Du gewinnst hier nicht die Million“ nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, an der Persona Stefan Raab will der Sender trotzdem festhalten.

Tatsächlich bezeichnet Lescheck den Deal mit dem legendären Entertainer sogar als den „smartesten Deal ihres Lebens“. Als Begründung dafür nennt sie unter anderem die mediale Aufmerksamkeit um das Comeback von Raab, den damit verbunden Boxkampf und Sendungen wie den ESC-Vorentscheid und „Stefan & Bully gegen irgendsonen Schnulli“.

Diese Konsequenzen zieht RTL für die Zukunft

Klar ist aber schon jetzt: Hybrid-Formate wie „Du gewinnst hier nicht die Million“ wird es in dieser Form nicht mehr geben. Stattdessen will RTL in Zukunft wieder strikt trennen, also entweder Gameshow oder Comedy, aber nicht beides vereint.

Ob sich die neue Strategie für den Sender lohnen wird, erfahren wir in einigen Monaten, wenn Raab und RTL einen neuen Aufschlag wagen:

Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20.15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen. Daran arbeiten wir gerade gemeinsam. Der Austausch macht uns weiterhin viel Spaß, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden.

Anmerkung der Redaktion: Mit Weekly ist eine Show gemeint, die in einem wöchentlichen Rhythmus erscheint.

