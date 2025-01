Ich habe eine der besten Fantasy-Buchreihen unserer Zeit angefangen und bin völlig hin und weg

Jetzt ist die beste Zeit, um eine der berühmtesten Fantasy-Buchreihen überhaupt anzufangen – oder zumindest vorerst zu beenden. Viele Jahre schon wollte ich diese Bücher lesen; jetzt hat mich die fantastische Fantasy-Geschichte so richtig gepackt.



Eine Kolumne von Marina Hänsel

Deswegen ist jetzt die beste Zeit, um Brandon Sandersons Sturmlicht-Chroniken zu lesen

Wer etwas mit Fantasy-Literatur am Hut hat, der kennt den Namen Brandon Sanderson – und wahrscheinlich auch die Sturmlicht-Chroniken, oder wenigstens den Titel des ersten Buchs: Der Weg der Könige.

Nachdem Der Weg der Könige so etwa mein halbes Leben in meinem Bücherregal stand, habe ich mir Anfang 2025 gedacht: Jetzt ist es soweit – jetzt wirst du endlich die Sturmlicht-Chroniken lesen!

Dieses Unterfangen ist kein Kleines. Im Deutschen sind es zehn richtig dicke Bücher, von denen die letzten beiden über das Jahr 2025 noch erscheinen werden. Das alles ist aber nur der erste Teil der Sturmlicht-Chroniken – sozusagen die Hälfte jener Saga, die Autor Brandon Sanderson als sein Lebenswerk plant.

Allerdings handelt es sich trotz allem auch um ein Ende dieser ersten Phase des Epos – und deswegen ist jetzt die beste Zeit, die Sturmlicht-Chroniken entweder zu beginnen oder sie mit den letzten beiden Büchern zu beenden.

Fantasy-Fans dürfen sich die Sturmlicht-Chroniken nicht entgehen lassen

Wer Brandon Sanderson kennt, weiß womöglich ein bisschen, was ihn erwartet: Detaillierte und beeindruckend originelle Magiesysteme, epische Sagen und Schlachten, eine Welt wie keine andere, Action, Intrigen und tolle Charaktere: Mit Der Weg der Könige beginnt Sanderson eine Fantasy-Saga, die über mehrere fein ausgearbeitet Charaktere hinweg eine epische Geschichte entfaltet. Sandersons einfacher und direkter Schreibstil glänzt auch in der deutschen Übersetzung und sorgt dafür, dass es keineswegs schwer ist, die doch recht dicken Bücher zu verschlingen.

Ich persönlich kann gar nicht mehr aufhören und habe die ersten beiden Bände, Der Weg der Könige und Der Pfad der Winde in Rekordzeit gelesen. Die nächsten Bände winken mir bereits zu, denn ich will so bald wie möglich wissen, wie es weitergeht – einfach, weil die Geschichte so episch und faszinierend ist, und auch, weil mir die Charaktere jetzt schon ans Herz gewachsen sind.

Ihr könnt euch auch alle bisher veröffentlichen Bücher in einem Paket kaufen:

Darum geht es in den Sturmlicht-Chroniken: Die Fantasy-Welt Roschar wurde einst von übermächtigen Kriegern mit magischen Schwertern beschützt, doch diese sind bereits seit Ewigkeiten verschwunden und die unterschiedlichen Reiche der Welt drohen, in kleinlichen Kriegen auseinanderzufallen. Eine böse Macht entfaltet sich, doch die Magie der Schwerter ist größtenteils vergessen – Roschar scheint nur eine Chance zu haben, wenn sich Menschen wie die junge Schallan, der Großprinz Dalinar Kholin und der Sklave Kaladin von ihren eigenen Ketten befreien und es wagen, eine vergessene Wahrheit aufzusuchen.

Zwar bilden die Bücher Der Weg der Könige und der Pfad der Winde größtenteils eine Einleitung in Sandersons gigantischen Epos, aber seid gewiss, dass sie trotzdem voll von Action, menschlichen Gefühlen und den Geheimnissen einer uralten Magie sind – es gibt eben einen Grund, warum dieser Bücher so berühmt sind. Und ich bin mehr als froh, endlich in dieses Fantasy-Epos eingestiegen zu sein.

