42 Prozent Rabatt bei Amazon: Verlängerungskabel wird zum genialen Problemlöser

Was könnte an einem Verlängerungskabel schon so toll sein? Dieses eine Modell vom beliebten Markenhersteller Brennenstuhl hat dann aber doch eine Besonderheit. Es löst nämlich ein häufiges Problem, immer dann, wenn Möbelstücke und Kabelverlängerungen aufeinandertreffen – aktuell bei Amazon mit 42 Prozent Rabatt.

Brennenstuhl-Verlängerungskabel bei Amazon mit dem cleveren Extra

Das fünf Meter lange Verlängerungskabel von Brennenstuhl besitzt im Gegensatz zu den bekannten Modellen einen platzsparenden Flachstecker – clever. Regulär zahlt man dafür bei Amazon 13,49 Euro. Im Moment aber verlangt der Händler nur 7,89 Euro – unterm Strich macht dies einen Rabatt von 42 Prozent (bei Amazon ansehen).

Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker (5 Meter) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.01.2025 11:28 Uhr

Wie immer sind die Preise bei Amazon nicht fix. Wir können euch also nicht sagen, wann diese wieder steigen werden. Besser also bei Bedarf schnell zugreifen. Ihr bekommt das Kabel übrigens auch in Längen von zwei, drei und zehn Metern – wahlweise auch in Weiß. Die Preise variieren je nach Modell, dies gilt auch für etwaige Ersparnisse. Prozentual am meisten spart ihr im Moment jedenfalls bei dem Verlängerungskabel in Schwarz mit einer Länge von fünf Metern.

Nimmt keinen unnötigen Platz mehr weg – ideal bei Möbeln. (© Amazon)

Noch ein Tipp: Mit einem Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) erspart ihr euch die Versandkosten. Diese entfallen auch, wenn ihr weitere Artikel im Gesamtwert von mindestens 39 Euro bestellt.

Mit einem Griff am Stecker geht alles viel einfacher. (© Amazon)

Der flache Schutzkontaktstecker hat gegenüber normalen Ausführungen einen großen Vorteil. Er nimmt nämlich weniger Platz weg. Wenn ihr beispielsweise euer Sideboard an die Wand stellen wollt, müsst ihr jetzt keine große Lücke mehr lassen. Am Stecker befindet sich außerdem ein ausklappbarer Griff. Dieser ermöglicht ein einfaches Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose ohne großen Kraftaufwand. Zudem dürfte die Kabellänge von fünf Metern für die meisten Anwender ein guter Kompromiss sein – nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz.

Kundenfeedback ist eindeutig

Nur, was taugt die Schnur in der Praxis? Bei Amazon liefern bereits über 17.000 Bewertungen einen Eindruck – eine unglaublich hohe Anzahl. Im Durchschnitt erhält das Verlängerungskabel von Brennenstuhl sehr positive 4,8 von maximal 5 Sternen. Ganze 83 Prozent der Kundinnen und Kunden vergeben sogar die volle Punktzahl. Für den deutschen Markenhersteller nicht ungewöhnlich. Laut Amazon gehört Brennenstuhl zu den Top-Marken, die verkauft werden – 96 Prozent der Bewertungen fallen grundsätzlich positiv aus.

Wir finden: Ein richtig genialer Problemlöser für die eigenen vier Wände, der auch nicht teuer ist. Was kann man da schon falsch machen? Richtig, nichts.