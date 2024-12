41 Prozent Rabatt bei Amazon: Wer diese geniale Steckdosenleiste nicht kauft, ist selbst schuld

Eine Steckdosenleiste kann man immer gut gebrauchen, und diese vom deutschen Traditionshersteller Brennenstuhl ist wirklich genial. Sie besitzt nämlich ein echtes Komfortmerkmal, das die meisten anderen Steckdosenleisten vermissen lassen. Das Beste: Sie gibt es für kurze Zeit bei Amazon mit satten 41 Prozent Rabatt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Günstiger bei Amazon: Steckdosenleiste mit „Fernbedienung“ von Brennenstuhl

Die Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus ist eine nützliche Mehrfachsteckdose mit zwei permanenten und vier schaltbaren Steckdosen – „Kabel-Fernbedienung“ inklusive. Regulär kostet sie knapp 25 Euro bei Amazon, aktuell gibt es sie für nur 14,68 Euro (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 6-Fach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2024 15:06 Uhr

Wie lange gilt der Aktionspreis? Das verrät Amazon leider nicht, also solltet ihr mit dem Kauf nicht zu lange warten. Wer sich die Versandkosten sparen möchte, sollte entweder ein Prime-Abo abschließen (30 Tage kostenlos testen) oder zusätzliche Artikel bestellen. Ab einem Bestellwert von 39 Euro entfallen die Versandgebühren.

Anzeige

Der Clou dieser Steckdosenleiste ist sicherlich der beleuchtete, separate Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten. Er lässt sich bequem mit dem Fuß oder der Hand bedienen, je nach Position des Buttons. So kann die Steckdosenleiste aufgeräumt hinter Möbeln verschwinden, und dennoch ist der Schalter leicht erreichbar.

Ein typischer Anwendungsfall für die Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus. (© Amazon)

Auch werden, anders als bei vielen anderen Steckdosenleisten, nicht alle angeschlossenen Geräte pauschal ein- oder ausgeschaltet. Hängt an der Leiste beispielsweise ein WLAN-Router, soll dieser – im Gegensatz zu einem Fernseher – rund um die Uhr im Betrieb bleiben. Die Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus macht dies dank der zwei permanenten und vier schaltbaren Steckdosen möglich.

Anzeige

Mit einer Kabellänge von 1,5 Metern steht die Steckdosenleiste der Konkurrenz in nichts nach. Auch die Steuerleitung des beleuchteten Fußschalters ist 1,5 Meter lang.

Positives Feedback der Amazon-Kunden

Entscheidend ist am Ende aber, was die Kundinnen und Kunden sagen. Bei Amazon kann die geniale Steckdosenleiste bis dato auf über 3.000 Bewertungen zurückblicken. Im Durchschnitt vergeben die Käufer 4,5 von maximal 5 möglichen Sternen – ein positives Ergebnis. Ganze 75 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sind sogar so zufrieden, dass sie die volle Punktzahl vergeben.

Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 6-Fach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2024 15:06 Uhr

Ganz ehrlich: Wer diese hervorragend bewertete Steckdosenleiste jetzt zum Sonderpreis nicht kauft, benötigt entweder keine oder wird sich ärgern, wenn der Preis wieder steigt.

Die Marke steht für innovative Steckdosenleisten:

Brennenstuhl Steckdosenleisten

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.