Amazon Rufus deaktivieren: So geht es

Auch Amazon will KI nutzen, um Kunden ein besseres Shopping-Erlebnis zu gestalten. Dabei soll eine generative KI mit dem Namen „Rufus“ helfen. Einen entsprechenden Button findet man jetzt in der App und in der Browser-Version des Online-Shops. Kann man Rufus deaktivieren?

„Rufus“ ist als Assistent in der Amazon-App verfügbar und soll Nutzern helfen, sich im großen Amazon-Sortiment zurechtzufinden. In der Amazon-App findet ihr den Zugang rechts unten über das Symbol mit der orangefarbenen Sprechblase. Kann man Rufus bei Amazon deaktivieren?

Rufus deaktivieren: Geht das?

In der Amazon-App für Android oder iOS gibt es keine Möglichkeit, Rufus zu deaktivieren. Ihr müsst die KI-Erweiterung also hinnehmen. Lediglich wer Amazon im Browser nutzt, kann ungewollte Einblendungen verhindern. Das geht, wenn ihr den Adblocker uBlock Origin verwendet:

Steuert die Einstellungen von uBlock an. Wählt dort die Filteroptionen aus. Hier fügt ihr die nachfolgenden Zeilen ein:

.nav-flyout-rufus

.nav-rufus-disco

.rufus-view-filler

.rufus-conversation-container-inner

.rufus-conversation-container

.rufus-panel-header-right-section

.rufus-panel-header-container

.rufus-panel-header-content-row

.rufus-container-default-text-style

.rufus-container

.rufus-container-peek-view

.nav-rufus-content

.rufus-panel-container

.rufus-panel-closed-to-peek Speichert die Eingaben und öffnet das Browser-Fenster neu.

Alternativ nutzt ihr ein Browser-Add-on, mit dem sich CSS-Einstellungen ändern lassen. Für Google Chrome eignet sich zum Beispiel dieser Live-Editor:

Live editor for CSS, Less & Sass - Magic CSS - Chrome Web Store

Fügt im CSS-Editor diesen Code-Schnipsel ein und speichert die Eingabe:

div#nav-flyout-rufus { display: none !important; }

Was ist Rufus bei Amazon?

Rufus soll ein Helfer für verschiedene Fragen sein, die beim Online-Shopping auftauchen können. Das kann die KI:

Die Künstliche Intelligenz soll verschiedene Fragen zu Produkten beantworten können. Dann ist man möglicherweise nicht auf die Kundenantworten und Produktbeschreibungen angewiesen.

beantworten können. Dann ist man möglicherweise nicht auf die Kundenantworten und Produktbeschreibungen angewiesen. Zudem soll Rufus Produkte zu bestimmten Anfragen vorstellen können. Dann muss man keine externen Webseiten aufsuchen, wenn man zum Beispiel Geschenkideen für verschiedene Anlässe sucht.

Es sollen auch Produktvergleiche möglich sein.

möglich sein. Die KI soll zudem Produkte empfehlen können, die den eigenen Interessen entsprechen oder die man für bestimmte, beschriebene Situationen benötigt.

Sein Wissen soll Rufus aus der Amazon-Datenbank erhalten. Dazu werden zum Beispiel Produktbeschreibungen, Kundenrezensionen und Nutzerfragen ausgewertet. Zudem wird die KI mit allgemein verfügbaren Informationen aus dem Netz trainiert.

Amazon: So funktioniert Rufus

In einem Vorschau-Video zeigt Amazon, wie Rufus funktioniert:

Nutzer können in die Suchleiste der Amazon-App nicht nur Produktnamen und -bezeichnungen, sondern Fragen und Anweisungen eintippen wie es auch bei Google funktioniert.

eintippen wie es auch bei Google funktioniert. Fragen können zum Beispiel lauten: „Was sind die Unterschiede zwischen Wander- und Laufschuhen?“ oder „Was sind gute Geschenke zum Valentinstag?“. Rufus gibt dann eine kurze Antwort und zeigt gleich passende Produkte an.

Die KI soll auch besser Vorschläge zu Anfragen wie „die besten Dinosaurier-Spielzeuge für 5-Jährige“ liefern als die normale Amazon-Suche.

Der Name „Rufus“ soll übrigens auf einen Amazon-Mitarbeiter zurückzuführen sein, der in frühen Tagen des Online-Shops einen Hund mit dem Namen ins Büro mitgebracht hat. Nach und nach soll das KI-Feature mit neuen Funktionen ausgestattet werden, erste Nutzererfahrungen werden ab sofort gesammelt.

