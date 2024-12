Samsung will vergessene Smartphone-Funktion neu beleben

Samsung hat vor einigen Jahren versucht, mit Bixby einen umfangreichen Sprachassistenten umzusetzen. Wirklich durchgesetzt hat sich die Lösung nie, auch wenn sie im Vergleich zu anderen Sprachassistenten durchaus Vorteile hatte. Nun will Samsung eine schlauere Version mit Künstlicher Intelligenz an den Start bringen, die bisher nur in China im Einsatz war.

Samsung bringt Bixby zurück

Samsung plant eine radikale Neuausrichtung seines digitalen Assistenten Bixby. Mit dem Start der Galaxy-S25-Serie soll eine deutlich leistungsfähigere Version weltweit eingeführt werden, die auf einem Large Language Model (LLM) basiert. Der Assistent, der bisher nur in China verfügbar ist, verspricht eine Revolution der Smartphone-Steuerung durch natürliche Spracheingabe und komplexe KI-Funktionen (Quelle: AndroidPolice).

Was bisher nur Besitzerinnen und Besitzern des Galaxy W25 und Galaxy W25 Flip in China vorbehalten ist, soll mit der Galaxy-S25-Serie weltweit verfügbar werden. Samsung hatte ursprünglich geplant, den verbesserten Assistenten bereits mit dem Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 einzuführen, musste diese Pläne jedoch aufgrund von Problemen verschieben.

Die neue Version von Bixby soll Teil von One UI 7 auf Basis von Android 15 sein. Neben den erweiterten Funktionen soll der Assistent auch ein visuelles Redesign erhalten. Samsung positioniert sich damit in direkter Konkurrenz zu Google Gemini, wobei Nutzer weiterhin die Wahl zwischen beiden Systemen haben sollen.

Bixby mit Vorteil gegenüber Gemini?

Einer der größten Vorteile von Bixby könnte sein, dass die Smartphone-Steuerung über den Sprachassistenten revolutioniert werden könnte. Das funktioniert auf den Pixel-Handys mit Gemini nur ganz rudimentär für einzelne Features. Samsung hingegen hat Bixby schon damals tief ins System integriert und könnte durch ein besseres Sprachmodell noch tiefer eintauchen. Das wäre zumindest für mich ein großer Vorteil.

So zündet ihr auf eurem Samsung-Handy den Turbo:

