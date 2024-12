The Raid 3: Was ist mit der Fortsetzung?

Seit Oktober kann man bei Amazon Prime den indonesischen Action-Kracher „The Raid“ streamen. Wer von Prügeln und Ballerei nicht genug bekommt, stellt sich die Frage, wie es mit einer Fortsetzung aussieht.

Der erste Teil erschien 2011. 2014 gab es die Fortsetzung, die ebenfalls bei Prime verfügbar ist. Wie sieht es mit „The Raid“-Teil 3 aus? The Raid bei Amazon Prime ansehen.

Was ist mit The Raid 3?

Aktuell gibt es keinen dritten Teil von The Raid. Es deutet auch nichts darauf hin, dass The Raid 3 in absehbarer Zeit erscheinen wird.

Die Filme handeln von Rama (Iko Uwais), einem indonesischen Polizisten, der sich in einer kriminellen Unterwelt behaupten muss. Während „The Raid: Redemption“ ein klaustrophobischer, brutal direkter Einsatz in einem Hochhaus ist, erweitert „The Raid 2“ das Universum mit einer komplexeren Story, politischen Intrigen und epischen Kämpfen in weitläufigen Settings.

The Raid: Kein neuer Film in Sicht – Alternativen

Fans warten seit Jahren auf „The Raid 3“, doch Regisseur Gareth Evans erklärte, dass eine Fortsetzung unwahrscheinlich sei. Zwischenzeitlich gab es noch Vermutungen, nach denen Evans eine Trilogie planen würde. Sogar eine Handlung soll der Waliser bereits im Kopf gehabt haben. Der dritte Teil könnte Ramas Geschichte abschließen und dabei weitere Teile der indonesischen Unterwelt erkunden. Mögliche Handlungsstränge könnten Ramas Flucht aus der Welt der Kriminalität beleuchten oder ihn als Mentor für eine neue Generation von Kämpfern zeigen. Dabei könnten globale Machenschaften oder ein Konflikt mit einer internationalen Organisation die Intensität erhöhen.

Mittlerweile gibt es aber Aussagen des Regisseurs, nach denen „The Raid 3“ ausgeschlossen sei. Nachdem der zweite Teil bereits 2014 erschienen ist, sei mittlerweile zu viel Zeit vergangen, um noch eine würdige Fortsetzung nachzuliefern (Quelle: Cinemablend).

„The Raid 3“ war bis zu einem gewissen Punkt auf meinem Radar. Ich hatte sogar eine Idee für die Handlung. Aber nun denke ich, dass genügend Zeit vergangen ist, um die Filme ruhen zu lassen. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Produktion. Ich bin jedoch inzwischen der Meinung, dass das Ende von „The Raid 2“ die Reihe würdig abschließt. Manchmal kann man auch zu viel des Guten tun. Regisseur Gareth Evans in Cinemablend

Fans sollten also vorerst nicht auf einen dritten „The Raid“-Film hoffen. Wer Filme sucht, die ähnlich wie „The Raid“ sind, kann hier einschalten:

