Bei Amazon verboten – MediaMarkt und Co. haben es: Ein Muss für den TV

Im Herbst letzten Jahres wurde es ernst für Amazon, und der beliebte Fire TV Stick in der 4K-Ausführung darf auf gerichtliche Anordnung hin nicht mehr beim bekannten Onlinehändler verkauft werden. Bis heute hat das Verbot Bestand, doch was machen derweil interessierte Kundinnen und Kunden?

Amazon Fire TV Stick 4K: Wie Kunden das Verkaufsverbot umgehen können

Ein kompaktes und transportables Streaming-Gerät wie der Fire TV Stick von Amazon ist ziemlich nützlich. Daheim bringt ein solcher Stick ältere Smart-TVs wieder auf den aktuellen Stand, und unterwegs hat man alle seine Streaming-Zugänge bequem in der Tasche, um am Fernseher im Hotel oder der Ferienwohnung darauf zugreifen zu können. Für viele Nutzerinnen und Nutzer also ein absolutes Muss für den TV.

Amazon, einer der führenden Anbieter solcher Lösungen, musste im letzten Jahr eine schwere Schlappe erleiden. Nach einem rechtskräftigen Urteil des Landgerichts München ist es dem Händler nämlich untersagt, die 4K-Versionen des Streaming-Sticks weiterhin zu verkaufen. Seitdem können Kundinnen und Kunden diese auch nicht mehr bei Amazon in Deutschland bestellen. Ursache des ganzen Dilemmas: Patentstreitigkeiten mit Nokia – dumm gelaufen.

Aktuell gibt es bei Amazon nur noch die HD-Version des Fire TV Stick (bei Amazon ansehen) oder alternativ den Fire TV Cube. Der ist mit knapp 160 Euro aber ein ganzes Stück teurer und weniger mobil. Versteht sich dafür immerhin auch auf 4K-Inhalte (bei Amazon ansehen). Doch eine echte und vor allem preisliche Alternative zur 4K-Version des Fire TV Stick ist er nicht. Was tun?

Kurzer Marktcheck: Hier gibt es Amazons 4K-Stick noch

Fire TV Stick 4K (2. Generation) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2025 14:58 Uhr

Glücklicherweise betrifft das Verkaufsverbot nur Amazon direkt. Andere Händler müssen sich daran nicht halten und dürfen, sofern verfügbar, auch den Fire TV Stick mit 4K-Auflösung in Deutschland weiterhin verkaufen.

Wir haben mal nachgeschaut, wo und zu welchen Preisen der nützliche Streaming-Stick von Amazon noch zu bekommen ist. Gefunden haben wir ihn unter anderem bei MediaMarkt. Allerdings ist er mit knapp 60 Euro nicht wirklich viel günstiger im Vergleich zum von Amazon empfohlenen Verkaufspreis (bei MediaMarkt ansehen). Mit unter 50 Euro ein ganzes Stück attraktiver gibt es ihn hingegen beispielsweise bei Galaxus, eBay oder auch bei Netto im Onlineshop. Wer den Stick unbedingt benötigt, muss also nicht warten, bis es ihn vielleicht doch irgendwann mal wieder bei Amazon zu kaufen gibt.

Amazons Fire TV erklärt:

