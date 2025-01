Geheimtipp für echte Film-Fans: Netflix-Rivale zeigt Kinofilme im Abo

Der Streaming-Service Mubi ist nicht jedem Filmfan ein Begriff, dabei zeigt der Anbieter brandneue Kinofilme schneller als die Big Player Netflix, Amazon und Disney im Abo. Wir verraten euch, was ihr über Mubi wissen müsst und welche Filme der Service im Programm hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mubi zeigt echte Klassiker und viel Kunst

Der Streaming-Markt ist hart umkämpft und Netflix, Amazon und Disney buhlen Woche für Woche um die Gunst der Zuschauer. Dabei geht es vor allem um exklusive Inhalte und wer welchen Film zuerst im Abo hat.

Anzeige

Ein heimlicher Star ist dabei Mubi. Der Streamingdienst ist zwar schon seit 2007 im Geschäft, trotzdem gilt der Anbieter immer noch als Geheimtipp unter Filmfans. Was vor allem daran liegt, dass Mubi sich auf künstlerisch anspruchsvolle Filme und Klassiker konzentriert. Dazu zählen große Namen wie Der Pate, 2001: Odyssee im Weltraum oder Apocalypse Now. Damit hat das Unternehmen eine ganz andere Zielgruppe als zum Beispiel Netflix, die mit großen Blockbustern wie Back in Action vor allem auf den Mainstream abzielen.

Trotzdem zeigt Mubi aber auch regelmäßig Filme, die bei der breiteren Masse Anklang finden. So sicherte sich der Anbieter im letzten Jahr die Rechte für den beliebten Horrorfilm The Substance und konnte diesen schon kurz nach Kinostart auf der eigenen Plattform im Abo anbieten.

Anzeige

Generell veröffentlicht Mubi Kinofilme wesentlich schneller als die Konkurrenz. Das brandneue Drama Queer ist erst am 02. Januar in den deutschen Kinos gestartet und wird bereits am 31. Januar auf Mubi zu sehen sein.

Trailer zum Drama Queer mit Daniel Craig:

Queer - Trailer Deutsch

So viel kostet ein Streaming-Abo bei Mubi

Neukunden können zudem ein 7-Tage-Probeabo nutzen, wodurch ihr die genannten Filme auch komplett kostenlos sehen könnt. Darüber hinaus ist Mubi auch als Amazon Channel verfügbar. Es ist also nicht notwendig eine neue App auf dem Fernseher zu installieren, sofern ihr bereits Amazon Prime Video nutzt.

Anzeige

Regulär kostet Mubi 13,99 Euro pro Monat. Alternativ gibt es auch noch Mubi Go. Dieses Upgrade für 18,99 Euro pro Monat enthält jede Woche ein Kinoticket (auf Mubi ansehen). Das Angebot beschränkt sich allerdings auf ausgewählte Städte – darunter Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg oder Köln.

Falls ihr wissen wollt, welche Filme Mubi im Programm hat, dann findet ihr auf der offiziellen Webseite eine detaillierte Auflistung.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.