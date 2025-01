Nur 5 Euro bei Amazon: Dieses geniale USB-Kabel hat nichts zu verbergen

Wer es immer ganz genau wissen will, der sollte sich ein USB-C-Kabel bei Amazon mal näher anschauen. Das Schnellladekabel von Raviad unterstützt nämlich nicht nur eine Ladeleistung von bis zu 100 Watt, sondern verfügt auch über ein besonderes Gimmick. Aktuell bekommt ihr es für annähernd die Hälfte des regulären Preises.

Schnellladekabel mit LED-Display bei Amazon viel günstiger

Das USB-C-Kabel von Raviad hat keine Geheimnisse, denn auf dem integrierten LED-Display könnt ihr immer die aktuelle Ladeleistung ablesen – genial. Normalerweise kostet das Kabel mit einer Länge von 1,2 Metern knapp 10 Euro. Gegenwärtig will Amazon aber nur 6,39 Euro für eine kurze Zeit haben. Wenn ihr jetzt noch den am Produkt beworbenen Coupon einlöst, reduziert sich der Preis nochmals um 20 Prozent. Macht am Ende nur 5,11 Euro und damit annähernd einen Rabatt von 50 Prozent (bei Amazon ansehen).

RAVIAD USB-C-Kabel (100 Watt) mit LED-Display – 1,2 Meter Preis nach Abzug des 20-Prozent-Rabattcoupons bei Amazon. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2025 11:20 Uhr

Der Coupon selbst gilt noch bis Sonntag, dem 26. Januar 2025, oder eben solange der Vorrat reicht. Unbekannt bleibt allerdings die Laufzeit des allgemeinen Aktionspreises. Insofern solltet ihr eine Bestellung nicht zu lange überdenken.

Tipp: Wer keine Versandkosten an Amazon zahlen möchte, sollte entweder über ein Prime-Abo verfügen (30 Tage kostenlos testen) oder aber den Wert der Bestellung mit weiteren Artikeln auf mindestens 39 Euro erhöhen. In dem Fall zahlt ihr auch keine Versandgebühren.

RAVIAD 100 Watt USB-C-Kabel mit LED-Display

Mit dem integrierten LED-Display des USB-C-Kabels von Raviad könnt ihr jetzt immer feststellen, ob ein Netzteil tatsächlich die angegebene Wattzahl liefert. Eine maximale Leistung von 100 Watt stellt für das Kabel kein Problem dar. Für Sicherheit ist gesorgt, denn der integrierte E-Marker-Chip passt die Leistung automatisch an, um so Überhitzung und Überladung zu verhindern. Perfekt also für Smartphones, Tablets und Notebooks.

Positives Kundenfeedback bei Amazon

Statt einer Plastikummantelung besitzt das Kabel ein hochwertiges Baumwollgeflecht. Schaut nicht nur besser aus, sondern macht die Strippe auch verdrehsicher. Zudem verspricht der Hersteller, dass das Kabel sehr robust ist – 25.000 Biegetests stellten kein Hindernis dar.

Stellt sich nur die Frage: Hält die Praxis, was versprochen wird? Über 3.700 Kundenbewertungen bei Amazon zeigen ein repräsentatives Bild. Mit 4,5 von maximal 5 möglichen Sternen hinterlässt das USB-C-Kabel von Raviad einen positiven Eindruck. Es sind sogar ganze 73 Prozent der Kundinnen und Kunden, die gleich die volle Punktzahl geben.

Kurz und gut: Kostet nicht viel, schaut schick aus und funktioniert. Kann man also bei der nächsten Amazon-Bestellung direkt mit in den Einkaufswagen legen.