Amazon-Kunden aufgepasst: Neuer Thriller ab jetzt gratis im Prime-Abo

Filmfans und Prime-Kunden haben Grund zur Freude: Ende des Monats nimmt Amazon den beliebten Thriller Blink Twice ins Abo auf und das nur wenige Monate nach dem Kinostart. Ganz oben seht ihr den Trailer.

Update vom 22. Januar 2025: Der Thriller Blink Twice steht ab sofort im Programm von Amazon Prime Video zur Verfügung.

Ursprünglicher Artikel vom 02. Januar 2025:

Amazon Prime krallt sich Kinofilm Blink Twice

Wer den Thriller Blink Twice mit Channing Tatum und Christian Slater vor Kurzem im Kino verpasst hat, der kann sich auf den 21. Januar freuen. An diesem Tag nimmt Amazon Prime Video den Kinofilm ins Programm auf. Prime-Kunden können sich den fiesen Streifen mit tropischem Horror-Flair also ohne zusätzliche Kosten ansehen.

Blink Twice handelt von einer Gruppe Frauen, die von einem exzentrischen Milliardär auf eine traumhafte Insel eingeladen werden. Was nach einem tollen Urlaub klingt, entpuppt sich allerdings schnell als purer Albtraum. Wer jetzt mehr wissen und vor allem sehen will, für denjenigen haben wir ganz oben den Trailer eingebunden.

Wobei wir bei dieser Art Film sogar davon abraten, sich zu viel zu informieren. Das Mysterium um die Insel ist schließlich Dreh- und Angelpunkt der Geschichte.

Blink Twice: Einer der besten Thriller 2024

Bei Presse und Publikum kam das Regie-Debüt von Zoë Kravitz ziemlich gut an. So würden 75 Prozent aller Kritiker den Thriller weiterempfehlen (Quelle: Rotten Tomatoes). Das Empire Magazine vergibt 4 von 5 Punkten und urteilt im Review:

Ein wirklich effektiver, prägnanter Thriller, der Zoë Kravitz als kühnes Regietalent etabliert und eine Seite von Channing Tatum zeigt, die man so noch nie gesehen hat.

Bei den Zuschauern sind ebenfalls gut 70 Prozent überzeugt von Blink Twice.