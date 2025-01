„Unangenehm und voller Klischees“: Neuer Netflix-Blockbuster wird komplett zerrissen

Mit Back in Action holt Netflix Hollywoodstar Cameron Diaz zurück ins Rampenlicht. Bei der internationalen Presse geht das Comeback aber ordentlich baden. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum neuesten Blockbuster-Film auf der Streaming-Plattform ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Back in Action feiert Premiere auf Netflix

Back in Action ist ab sofort auf Netflix erhältlich. Die Action-Komödie vom Baywatch-Regisseur ist der erste große Film von Hollywoodstar Cameron Diaz seit 2013. Zusammen mit Schauspieler Jamie Foxx mischt die berühmte Blondine nun die Streaming-Welt auf.

Anzeige

Bei der internationalen Presse kommt der neueste Netflix-Film aber überhaupt nicht gut an. Lediglich 21 Prozent aller Reviews sind positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Gelobt wird zwar das sympathische Duo, aber darüber hinaus sei Back in Action klischeehaft, belanglos und maximal mittelmäßig. Ein Film ohne Charakter. Das Slant Magazin resümiert:

Seth Gordons Film bedient sich größtenteils, und das auf unangenehme Weise, der banalsten aller Spionageklischees.

Anzeige

Trotz mieser Kritiken: Back in Action wird vermutlich ein Streaming-Hit für Netflix

Damit erinnert Back in Action an den Netflix-Film The Union, der im vergangenen August veröffentlicht wurde und ebenfalls eine Spionage-Komödie mit Mark Wahlberg und Halle Berry war. Auch dieser Film wurde gnadenlos von Presse und Publikum zerrissen – trotzdem war The Union ein Streaming-Hit.

Back in Action wird aller Voraussicht nach ebenfalls die neue Nummer 1 auf Netflix werden. Dafür ist die diese Art Film einfach prädestiniert.

Anzeige

Es bleibt abzuwarten, wie die Action-Komödie bei den Usern ankommt. Oftmals gibt es nämlich eine große Diskrepanz zwischen den Presse-Stimmen und dem User-Rating. Der Amazon-Prime-Hit Red One wurde von den Kritikern ebenfalls schlecht bewertet, konnte aber trotzdem 90 Prozent aller Zuschauer begeistern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.