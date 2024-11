„XO, Kitty“ Staffel 2: Starttermin noch im Winter

Die Netflix-Serie basierend auf der Filmreihe „To All the Boys“ bekommt eine zweite Staffel – und das schon sehr bald. „XO, Kitty“ Staffel 2 erscheint noch diesen Winter.

Nach dem Serien-Debüt im Mai 2023 startet „XO, Kitty“ Staffel 2 am 16. Januar 2025 bei Netflix. Ein neues Semester der KISS beginnt, und Kitty stellt sich weiteren Herausforderungen in Seoul. Natürlich darf eine ordentliche Portion Romantik dabei nicht fehlen.



Im Stream seht ihr die neuen Episoden natürlich bei Netflix. Wie viele Episoden die neue Staffel haben wird, ist vor Release noch nicht bekannt. Vermutlich wird sich die zweite Staffel an der ersten orientieren und um die 10 Folgen haben. Zusätzlich werden die neuen Folgen wie die vorherigen allesamt an einem Tag veröffentlicht.

Kittys zweites Jahr an der Korean Independent School of Soul nähert sich – und dieses Mal ist sie Single. Für dieses Semester hat Kitty feste Pläne, sich nicht von der Liebe und dem damit verbundenen Drama ablenken zu lassen.



Sollte es zu einem Date kommen, will sie es nur dabei belassen – die Pläne einer romantischen Beziehung liegen also vorerst auf Eis. Natürlich kann sich das jederzeit ändern. Showrunnerin Jenny Han sprach gegenüber Tudum über Kittys Liebesleben:

I write so many romantic stories about young people. Everyone wants the ‘happily ever after’ and to feel like two people are together forever — but they are really young, (...) What was exciting about Kitty’s story [is] that it shows you can really explore different people for different times of your life.