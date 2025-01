The Witcher: Neuer Film ist die Heirat aus Netflix-Serie und Rollenspiel

The Witcher: Sirens of The Deep

The Witcher: Sirens of The Deep

Trotz Weggang von Henry Cavill gibt Netflix nicht auf und führt das The-Witcher-Franchise fort. Ein neuer Film kombiniert jetzt die kontroverse Serie mit dem äußerst beliebten Rollenspiel. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Witcher bei Netflix: Geralt ist zurück – mit bekannter Stimme

Schon am 11. Februar will Netflix einen neuen Fantasy-Film über Geralt von Riva herausbringen. The Witcher: Sirens of The Deep ist ein animiertes Abenteuer des Hexers, der in einen Konflikt zwischen Menschen und Fischmenschen gerät.

Anzeige

Jetzt zeigt Netflix einen ersten richtigen Trailer für den neuen The-Witcher-Film. Aufmerksamen Fans dürfte sofort Geralts Stimme auffallen. Das ist nicht Henry Cavill, der die Live-Action-Serie nach der dritten Staffel verlassen hatte und auch nicht sein Nachfolger Liam Hemsworth. Stattdessen wird der weiße Wolf im animierten Film von Doug Cockle gesprochen, Geralts Stimme aus The Witcher 3: Wild Hunt.

Trotzdem sind auch Stimmen aus der Serie mit dabei. So spricht Joey Batey weiterhin den Barden Rittersporn und Anya Chalotra leiht der Zauberin Yennefer ihre Stimme. Mit dem neuen Film werden Netflix-Serie und Rollenspiel also endlich eins.

Anzeige

Ob Netflix auch mit der deutschen Version mitzieht, lässt sich aktuell noch nicht sicher sagen. Der deutsche Trailer klingt an manchen Stellen, als könnte er Markus Pfeiffer aus The Witcher 3 gesprochen werden. An anderen klingt er wiederum deutlich anders (auf YouTube ansehen).

So geht es mit The Witcher weiter

Mit der zweiten und dritten Staffel der The-Witcher-Serie musste Netflix viel Kritik ertragen – noch angefeuert durch den Weggang von Fan-Liebling Henry Cavill. Trotzdem bekommt die Serie noch eine vierte und eine fünfte Staffel und soll die Geschichte von Geralt, Ciri und Yennefer damit beenden.

Anzeige

Währenddessen geht auch die beliebte Rollenspiel-Reihe weiter. The Witcher 4 hat jetzt bereits einen offiziellen Teaser-Trailer bekommen, der allerdings noch kein Gameplay zeigt. Protagonistin ist diesmal Ciri, die zumindest in der englischen Version von einer neuen Synchronsprecherin vertont wird.