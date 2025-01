Highlight für The-Witcher-Fans: Community feiert neues Vampir-RPG

The Blood of Dawnwalker: Official Teaser Trailer

Fans von Open-World-RPGs wie The Witcher 3 dürfen sich auf ein neues Projekt freuen. Der erste Eindruck von dem Vampir-Rollenspiel The Blood of Dawnwalker überzeugt die Community – ihr könnt euch den Trailer über diesem Artikel ansehen.

The Blood of Dawnwalker: The-Witcher-Entwickler zeigen neues Rollenspiel

Das Studio Rebel Wolves kann jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von anspruchsvollen RPGs vorweisen – Mitarbeiter des Unternehmens haben unter anderem an The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 mitgewirkt.

Mit The Blood of Dawnwalker stellt das Studio nun sein erstes eigenes Rollenspiel vor. Dabei dreht es sich um eine Open World im mittelalterlichen Europa, die sowohl von Menschen als auch Vampiren bevölkert ist.

Als ein sogenannter Dawnwalker müsst ihr Entscheidungen treffen, mit denen ihr euch entweder auf die Seite der Blutsauger oder Menschen schlagt, doch Gut und Böse werden in dem Fantasy-RPG nicht immer eindeutig voneinander zu unterscheiden sein.

Blutrünstiges Vampir-RPG lässt Fan-Herzen höher schlagen. (© Rebel Wolves)

Fantasy-Fans freuen sich auf Vampir-RPG

Der Trailer von The Blood of Dawnwalker zeigt größtenteils eine vollständig animierte Filmsequenz – doch gegen Ende gibt es zusätzlich noch ein paar erste Eindrücke vom Gameplay zu bestaunen.

Auf YouTube ist die Reaktion der Community äußerst positiv – das Video kann bereits nach wenigen Stunden über 10.000 Likes vorweisen und RPG-Fans loben sowohl die Atmosphäre als auch die Grafik.

Mit Vampiren scheint The Blood of Dawnwalker ebenfalls einen Volltreffer gelandet zu haben, denn Kommentatoren beklagen, dass es ohnehin zu wenig Spiele aus diesem Genre gebe.

Ich habe The Witcher 1-3 geliebt und muss zugeben, dass ich mich mehr hierauf freue als auf The Witcher 4. YouTube-User xavi4829

Das sieht sogar besser aus, als was ich erwartet habe. YouTube-User Dan_of_Rivia

Sieht ziemlich cool aus, ich wollte schon so lange eine Vampirgeschichte spielen. Ich warte drauf. YouTube-User SHPIKS571

The Blood of Dawnwalker wird The Witcher 4 Konkurrenz machen – aber CD Projekt Red ist wohl darauf vorbereitet:

