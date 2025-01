Skyrim-Vorgänger kommt zurück: Bethesdas RPG-Remake steht vor großem Problem

Nach mehreren Leaks und Gerüchten wirkt es immer wahrscheinlicher, dass Bethesda The Elder Scrolls 4: Oblivion als Remake zurückbringen wird. Das Rollenspiel muss allerdings mit ordentlich Konkurrenz rechnen.

Skyrim-Vorgänger bekommt ein Remake

The Elder Scrolls 4: Oblivion ist bereits 19 Jahre alt. Allerhöchste Zeit also für ein Comeback. Entsprechende Gerüchte über ein Remake schwirren schon seit einer Weile durchs Internet und wurden durch geleakte Gerichtsdokumente so gut wie bestätigt.

Ein Bericht von Mp1st verrät jetzt erstmals Details zum überarbeiteten Gameplay des Skyrim-Vorgängers. Die Informationen sollen direkt von einem ehemaligen Entwickler des mit dem Remake betrauten Entwicklers Virtuos Games stammen. Laut ihm soll das Rollenspiel in der Unreal Engine 5 entstehen und ein überarbeitetes Kampfsystem bieten.

So soll blocken weniger „langweilig“ und „frustrierend“ sein. Als Inspiration wird die Dark-Souls-Reihe genannt. Auch würden NPC und der Spieler-Charakter stärker auf Schaden reagieren und das Ausdauer-System weniger bestrafend sein. Weitere Verbesserungen betreffen das Bogenschießen, Stealth und die Benutzeroberfläche, die modernisiert werden soll (Quelle: Mp1st).

Bethesda muss sich mit den eigenen Fans messen

Die Verbesserungen beim Gameplay klingen ziemlich interessant und greifen Probleme auf, die jedem Spieler von Oblivion schon aufgefallen sein dürften (vor allem die mangelnde Reaktion von NPCs auf Schaden).

Trotzdem dürfte das offizielle Remake vor einer schweren Aufgabe stehen, denn Bethesda ist mit einem Oblivion-Remake nicht allein. Schon seit vielen Jahren arbeiten Fans an einer eigenen Version von Cyrodiil, die auf der Skyrim-Engine basieren soll.

Skyblivion soll 2025 erscheinen, ein genaues Datum gibt es noch nicht. Die Entwickler des Fan-Remakes haben viel vor. Die Karte des Spiels soll erweitert und Ideen umgesetzt werden, für die Bethesda vor 20 Jahren die Mittel gefehlt haben. Besonders wichtig: Auf dem YouTube-Kanal Rebelzize konnte Skyblivion seit Jahren Hype für das Remake generieren. Das offizielle Remake von Bethesda muss komplett von vorne anfangen.

Ein Release-Termin für das offizielle Oblivion-Remake steht noch nicht fest – es wird aber vermutet, dass es auch 2025 erscheinen soll. Bereits in wenigen Wochen findet ein neuer Xbox-Showcase statt, in dem ein Mystery-Game vorgestellt werden soll. Womöglich handelt es sich dabei um das Oblivion-Remake.

